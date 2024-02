La Audiencia aplaza al 21 de marzo el juicio del ‘caso Erial’ por la enfermedad del letrado de Zaplana

La Audiencia Provincial de Valencia ha decido este jueves, en la previa a la sesión inicial del juicio, suspender el juicio del caso Erial al 21 de marzo. El motivo de la suspensión es la enfermedad cardiaca del abogado del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Antes de todo ello, Eduardo Zaplana había llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia pasadas las 09:25 horas. Con tiempo suficiente para prepararse en caso de que hubiera vista del juicio, que es para lo que habían sido convocadas las partes y el tribunal.

Ese inicio del juicio estaba previsto para las 10:00 horas de este jueves. Pero estaba pendiente de una reunión con las partes para valorar una posible suspensión del juicio. Los motivos que aconsejan esa suspensión eran de enorme peso. Eduardo Zaplana se ha quedado sin defensa por una enfermedad cardíaca grave del abogado que dirige su defensa.

Pero, pese a ello, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha decidido mantener este jueves 1 de febrero el inicio del juicio. Y decidir si arranca o se aplaza en una reunión previa, minutos antes de la apertura de la sesión.

Esta circunstancia ha obligado a Zaplana y a otros acusados a acudir a la Ciudad de la Justicia y a lo que se llama hacer el paseíllo ante una enorme cantidad de medios, que lo esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO, de que en paralelo a la no suspensión del juicio de Eduardo Zaplana pese a la enfermedad cardiaca de su abogado, otra sección de esa misma Audiencia Provincial de Valencia sí accedió a aplazar la entrada en prisión del ex marido de la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra: Luis Eduardo Ramírez Icardi.

Icardi ha sido condenado a 5 de años de prisión por el Tribunal Supremo por los abusos cometidos a una menor tutelada en un centro tutelado, a su vez, por la Generalitat Valenciana.

Debía entrar en prisión este 6 de febrero, pero la Audiencia lo ha pospuesto al 16 del mismo mes porque el penado ha alegado una cita médica.

El ‘caso Erial’

Para entender lo sucedido este jueves en la Audiencia Provincial de Valencia hay que remontarse al 6 de junio de 2023. Ese día, la titular del juzgado de instrucción 8 de Valencia emitió auto de procesamiento contra Eduardo Zaplana y otros 19 imputados, entre ellos el también ex presidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, por el denominado caso Erial.

El juicio arranca una semana después de que se produjera una revelación clave que ha desvelado OKDIARIO: el testigo clave del caso Erial, Fernando Belhot, que asegura ser el testaferro de Eduardo Zaplana -sin aportar ni una sola prueba documental que corrobore su testimonio-, reveló a este medio que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al frente de la investigación, le confesaron que querían ir a por el ex ministro del PP. «Sólo nos interesa el político», le manifestó uno de los investigadores en un bar, cerca de la calle Salinas del Rosio donde se encuentra la unidad, mientras tomaban «una copa».