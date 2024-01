La Audiencia de Valencia retrasa el ingreso en prisión del ex marido de Mónica Oltra al 16-F

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado acceder a la solicitud del ex marido de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, y retrasar 10 días el ingreso de éste en la cárcel frente a la fecha inicialmente prevista del 6 de febrero. Ramírez Icardi no entrará en la cárcel valenciana de Picassent, donde debe cumplir su condena, hasta el 16 de febrero. Todo ello, según ha podido confirmar OKDIARIO fuentes próximas al caso.

Inicialmente, la entrada en prisión de Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión por los abusos a una menor en un centro tutelado por la Generalitat Valencia, estaba fijada para este martes, 6 de febrero. Pero este viernes, 26 de enero, su defensa solicitó a la Audiencia un aplazamiento en la fecha de ingreso alegando que el día 15 debía asistir a una cita médica en un centro de salud valenciano.

(Seguirá ampliación)