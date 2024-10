Anticorrupción pide el inmediato ingreso en prisión de Zaplana al apreciar riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el inmediato ingreso en prisión del ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y 5 meses de prisión por la trama de las ITV dentro del conocido como caso Erial. La Fiscalía realiza esta petición, a pesar de que la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia no es firme, al apreciar riesgo de fuga. Este 7 de noviembre se celebrará una vista en la Audiencia para que las partes se pronuncien en torno a la petición efectuada por la Fiscalía.

Eduardo Zaplana fue condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia este 15 de octubre a penas que suman un total de 10 años y cinco meses de cárcel. También, le impuso un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para cargo público, y otros tres para el ejercicio de su profesión, además de una multa superior a los 25 millones de euros, como publicó OKDIARIO.

El Tribunal absolvió, por otro lado, a Eduardo Zaplana del delito de grupo criminal, pero decretó también el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidos durante la causa al ex ministro.

Sólo una semana después de que esa sentencia se produjese, la Fiscalía Anticorrupción ha efectuado la petición para que el ex ministro de Trabajo ingrese en prisión. En concreto, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha convocado lo que se denomina una vistilla para este 7 de noviembre, a partir de las 12,30 horas.

En ella, escuchará los argumentos de la defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo y de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal adoptará, después, una decisión sobre la citada petición de la Fiscalía para que Eduardo Zaplana ingrese ya en prisión por la condena de 10 años y 5 meses, que aún no es firme y ante la cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Una vistilla es una actuación que se relaciona ante el Tribunal, con citación de las partes, para dictar fallo, oyendo a los interesados que a ella concurran.