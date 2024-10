Zaplana recurrirá la condena: «Tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro Eduardo Zaplana recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en torno al denominado caso Erial, que le condena a 10 años y cinco meses de cárcel. Así, lo sostiene en un comunicado que este martes ha emitido el despacho de abogados que ha dirigido su defensa y en el que Eduardo Zaplana afirma que «tarde o temprano se conocerá lo infundado de las acusaciones». Según manifiesta Zaplana no hay «ninguna evidencia objetiva» de su participación en los hechos. Una frase esta última que en cierto modo sugiere la dirección en que puede ir ese recurso anunciado por el propio Zaplana.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha considerado a Eduardo Zaplana autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Y le ha impuesto, además, un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para cargo público, y otros tres para el ejercicio de su profesión, además de una multa superior a los 25 millones de euros.

No obstante, Zaplana ha sido ha absuelto del delito de grupo criminal. Sin embargo, el Tribunal ha decretado el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidos durante la causa al ex ministro.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Eduardo Zaplana por percibir comisiones por la adjudicación de estaciones de ITV entre los años 1997 y 2003 y canalizarlas a través de un entramado societario en países como Luxemburgo y Panamá y con cuentas en Andorra.

En el citado comunicado, Eduardo Zaplana asegura que ha sido condenado por pruebas «basadas en pactos y acuerdos opacos». Y, según manifiesta también, «sin ninguna evidencia objetiva», acerca de su participación en los hechos que se le imputaban en la causa.

Eduardo Zaplana, pese a todo, afirma que continúa confiando en la justicia y que tiene la certeza de que más tarde o más temprano se conocerá «lo infundado» de las acusaciones vertidas sobre él. Precisamente por ello, adelanta que recurrirá a todas las instancias «que sea necesario».