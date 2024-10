Eduardo Zaplana condenado a 10 años de cárcel y a pagar una multa de 25 millones por el ‘caso Erial’

Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo, ha sido condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a penas que suman un total de 10 años y cinco meses de cárcel por el denominado caso Erial, un procedimiento en el que se le ha juzgado por el cobro de comisiones por las concesiones de las ITV y el plan eólico valenciano. Otro ex presidente de la Generalitat Valenciana, que precisamente sucedió a Eduardo Zaplana en esa responsabilidad, José Luis Olivas, ha sido absuelto en esta misma causa. La sentencia que se ha conocido este martes no es firme y puede ser ahora recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia ha considerado a Eduardo Zaplana autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Le ha impuesto un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para cargo público, y otros tres para el ejercicio de su profesión, además de una multa superior a los 25 millones de euros. El Tribunal ha absuelto, por otro lado, a Zaplana del delito de grupo criminal, pero ha decretado el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidos durante la causa al ex ministro.

Además, la Sala ha condenado a otros cinco acusados a penas que van de un año y tres meses a siete años y medio de prisión por los mismos delitos que a Zaplana: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. En concreto, se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez, el asesor fiscal Francisco Grau, el ex jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García y el amigo de Zaplana Joaquín Barceló.

El Gobierno valenciano, a través de su consejera portavoz, Ruth Merino, ha efectuado también este martes una primera valoración en la que ha destacado su «más absoluto respeto por los procedimientos judiciales».