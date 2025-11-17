La AEMET confirma el descenso de las temperaturas y avisa por el viento: estas son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana inicia la semana con descenso de temperaturas, un aviso de la AEMET por viento y tampoco se descartan las precipitaciones en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre fenómenos significativos adversos en la provincia de Castellón para este lunes 17 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para la llegada de las temperaturas clásicas del otoño después de otra semana marcada por las máximas de 24 ºC en el Mediterráneo. El frío llegará a Alicante, Valencia y Castellón a lo largo de esta semana y, de primeras, este lunes 17 de noviembre ya se producirá un descenso notable de las temperaturas. «Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el interior norte de Valencia, donde ascenderán ligeramente», ha confirmado la AEMET.

Así que las máximas bajarán hasta los 21 ºC en Valencia capital, llegando la mínima hasta los 13 ºC durante la noche. En el interior, los termómetros durante la noche caerán hasta los 6 ºC en Requena y sus inmediaciones. Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. «Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, rolando a noreste en horas centrales», ha informado la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia, donde no se descarta una «precipitación débil y aislada en el interior».

En Alicante, la máxima será de 22 ºC en la capital, donde la mínima cae hasta 12 ºC durante la noche. En el interior, las mínimas caerán hasta los 9 ºC en Alcoy, donde la máxima del día será de 17 ºC. «Viendo flojo de componente oeste, con aumentos locales de intensidad», dice la AEMET sobre el viento en esta zona de la Comunidad Valenciana.

La AEMET sí que ha alertado sobre fenómenos significativos que tienen que ver con el viento en la provincia de Castellón. «No se descarta alguna racha muy fuerte del noroeste en zonas expuestas de extremo norte de Castellón a última hora», ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología. «Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso» y «temperaturas en ligero descenso», reza la predicción de la AEMET sobre esta provincia.

La AEMET avisa por el viento

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 17 de noviembre:

Cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde; no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el interior. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el interior norte de Valencia, donde ascenderán ligeramente. Viento flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, girando a componente este al mediodía en los litorales de Valencia y del sur de Castellón; a última hora del día será del noroeste moderado en la mitad norte de Castellón.