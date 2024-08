Inesperado: la película de acción más épica de la década arrasa en Netflix y domina en 51 países

El verano es muy largo y las plataformas de streaming saben que muchos espectadores están buscando series y películas para no aburrirse este verano. Para la alegría de los usuarios de Netflix por sorpresa la plataforma de streaming ha añadido a su nutrido catálogo la película Kingsman: Servicio Secreto. Aunque ya estaba en Disney Plus, esta adquisición de Netflix permitirá que otros muchos vean esta joya cinematográfica. Además, como siempre, Netflix no se ha equivocado en la jugada porque en pocos días la película ya es número 1 de Netflix en 51 países y en España la segunda, ya que va detrás de El cuarto pasajero, la divertida película de Alex de la Iglesia. Esta película de producción británica y estadounidense de espionaje y acción se estrenó en nuestras salas de cine en 2015 y está basada en el conocido cómic The Secret Service, creado por Dave Gibbons y Mark Millar.

La película Kingsman: Servicio Secreto es en cierto modo un homenaje y una divertida parodia de las películas de James Bond. Una ficción dirigida por Matthew Vaughn que contó con el guion de Vaughn y Jane Goldman. Cuenta la historia del reclutamiento y la formación de un agente secreto potencial, Gary «Eggsy» Unwin en una organización secreta de espionaje. Eggsy se une a una misión para hacer frente a la amenaza global que representa Richmond Valentine, un megalómano multimillonario. La película también está protagonizada nada más y nada menos por actores tan conocidos como Colin Firth, Mark Strong y Michael Caine.

¿Qué ocurre en la película Kingsman: Servicio Secreto?

En 1997, el agente secreto en prueba Lee Unwin da su vida en Oriente Medio para salvar a su superior, Harry Hart. Harry, culpándose a sí mismo por la muerte de Lee, regresa a Londres y le da al hijo pequeño de Lee, Gary «Eggsy», una medalla grabada con un número de asistencia de emergencia.Diecisiete años después, Eggsy es un chico bastante complejo que ha abandonado el entrenamiento para los Royal Marines a pesar de su inteligencia y talento. Después de ser arrestado por robar un auto, Eggsy llama al número de la medalla y Harry organiza su liberación.

Harry explica que es un miembro de Kingsman, un servicio de inteligencia privado fundado por la élite británica que perdió a sus herederos en la Primera Guerra Mundial y decidió poner su dinero para proteger al mundo. Harry también le cuenta que hay un puesto disponible, ya que el agente «Lancelot» fue asesinado por la asesina Gazelle mientras intentaba rescatar al profesor James Arnold de los secuestradores.

Como hemos explicado esta película se centra en el reclutamiento y la formación de un agente secreto potencial para una organización secreta de espionaje. El joven es Gary «Eggsy» Unwin, papel que interpreta con gran destreza el actor Taron Egerton. Este supuesto agente secreto en prácticas se tiene que unir a una misión para hacer frente a la amenaza global que representa Richmond Valentine, al que da vida el actor Samuel L. Jackson.

Según la sinopsis: “Un veterano agente secreto inglés (Colin Firth) debe entrenar a un joven sin refinar (Taron Egerton), pero que promete convertirse en un competitivo agente gracias a un ultra-programa de entrenamiento, al mismo tiempo que una amenaza global emerge procedente de un genio retorcido”.

Esta libre adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons a cargo de Matthew Vaughn ya sorprendió a todos los espectadores cuando se estrenó en los cines en 2014. Lo primero por su toque de ironía que encantó a todos sino también por la interpretación de todos los actores, entre los que destaca el increíble´trabajo del actor Taron Egerton.

El reparto de esta película

Los protagonistas de Kingsman: Servicio Secreto son los conocidos actores Colin Firth (El diario de Bridget Jones, Mamma Mía), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) y Taron Egerton. Este último actor sorprendió tanto por su papel en esta película que fue fichado para su secuela, Kingsman: The Golden Circle, de 2017. Además, Egerton coprotagonizó luego Testament of Youth, basada en la vida de Vera Brittain.

Además, en el reparto de esta película están los actores Mark Strong que da vida a Merlín, Sofia Boutella a Gazelle y Michael Caine a Arthur. También están en el reparto los actores Jack Davenport que interpreta el papel de Lancelot, Mark Hamill como el profesor James Arnold, Sophie Cookson como Roxanne «Roxy» Morton, Edward Holcroft como Charles «Charlie» Hesketh y Samantha Womack como Michelle, la madre de Eggsy, entre otros muchos.

Tras esta película se rodaron y estrenaron dos secuelas Kingsman: El círculo de oro y The King’s Man: La Primera Misión. Esta última tuvo un gran fracaso de taquilla en cines motivado seguramente por la decepción que supuso la primera. Por si os habéis quedado con ganas de más, La película Kingsman: El círculo de oro se puede ver en las plataformas de streaming Netflix y Disney Plus y The King’s Man: La Primera Misión solo en Disney Plus con la suscripción.