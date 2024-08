‘Furiosa: de la saga Mad Max’ ya está disponible en el catálogo de Max

La película Furiosa: de la saga Max Max acaba de llegar a la plataforma de streaming Max el 16 de agosto, tres meses después de su estreno en cines. Lo último de George Miller es la quinta entrega de esta saga australiana de acción y está ambientada en una futura y postapocalíptica Tierra desierta donde la gasolina y el agua son bienes escasos. La película está ambientada después del apocalipsis cuando Australia es un páramo radiactivo y el Paraje Verde de Muchas Madres es una de las pocas áreas en las que queda agua dulce y se pueden cultivar frutas y verduras. Esta cinta es un spin-off y una precuela en la que se cuenta lo que ocurrió 15 años antes de esta película. Uno de sus puntos fuertes es el reparto ya que está protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy, a la que conocemos por su trabajo en la serie Gambito de dama.

La película de acción y aventuras Furiosa: de la saga Max Max ha sido dirigida por George Miller a partir de un guion coescrito con Nico Lathouris y ha sido producida por Warner Bros. Pictures. Además de la actriz Anya Taylor-Joy, en el reparto están los actores Chris Hemsworth y Tom Burke. Esta película es una de las apuestas de la la plataforma de streaming Max junto con la película Horizon: An American Saga con Kevin Costner y Sienna Miller. La trama de la nueva película de George Miller tiene lugar unos 15 años antes de los eventos de la última entrega de la franquicia.

La creatividad de George Miller

El director George Miller ha explicado que escribió esta historia prácticamente en paralelo a la de Furia en la carretera. Al principio su único objetivo era dar a un trasfondo sobre el pasado del personaje a la actriz que iba a dar vida a Furiosa para mejorar su interpretación. Unos años más tarde, Miller decidió que esta sería la siguiente historia que quería contar sobre este mundo post-apocalíptico.

George Miller ha explicado en una entrevista con Omeleteve cuando transcurre la película: «Esta historia ocurre exactamente 15 años antes de Mad Max: Furia en la carretera, y conecta directamente con ella. Max está acechando en algún lugar de esta historia, pero en realidad es la historia de Furiosa y cómo llegó a convertirse en ella».

¿De qué trata Furiosa: de la saga Mad Max?

La película está ambientada después del apocalipsis cuando Australia es un páramo radiactivo y el Paraje Verde de Muchas Madres es una de las pocas áreas en las que queda agua dulce y se pueden cultivar frutas y verduras. Unos asaltantes llegan al Paraje Verde mientras dos niñas, Furiosa y Valkiria, están recogiendo melocotones. Furiosa intenta sabotear sus motocicletas, pero los asaltantes la capturan como premio para su líder, Dementus de la Horda de motociclistas. “Al derrumbarse el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus”, se explica en la sinopsis oficial.

Desde ese momento Furiosa tiene que enfrentarse a numerosas pruebas. “Mientras recorren el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Furiosa deberá superar muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el modo de volver a casa mientras los dos Tiranos luchan por hacerse con el poder”, sigue explicando la sinopsis.

Mary, la madre de Furiosa, decide perseguirlos hasta el campamento de la Horda, matando a todos menos a uno de los asaltantes e se inicia una cacería de la que Furiosa logrará escapar, pero su madre no. Al final Dementus acabará adoptando a una cabreada Furiosa como su hija esperando a que lo lleve al Paraje Verde.

El reparto de esta película

La cinta tiene como protagonistas a los conocidos actores Anya Taylor-Joy que interpreta el papel de Furiosa y Chris Hemsworth el de Dementuys, los cuales han realizado un buen trabajo de interpretación. Y en el caso de Furiosa era bastante complicado porque este papel lo había interpretado antes la actriz Charlize Theron. Además en el reparto están los actores Tom Burke, Angus Sampson, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut y Lachy Hulme, entre otros.

Por si todavía no has visto las demás películas de la saga Mad Max, te vamos a decir en qué plataformas de streaming están disponibles. La primera Mad Max se puede ver en Max, la segunda Mad Max 2: el guerrero en la carretera por desgracia no está disponible en streaming y tendrías que alquilarla, la tercera Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno también en Max y la cuarta Mad Max 4: furia en la carretera en Max, Prime Video y Netflix.