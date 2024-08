‘Furiosa’ ya está en el streaming: ¿dónde podemos ver la última historia de la saga Mad Max?

Furiosa pasó de ser uno de los títulos más esperados de la cartelera veraniega a protagonizar, uno de los fracasos económicos más grandes del 2024. Y es que aunque películas como Madame Web o El especialista funcionaron todavía peor en el box office, el presupuesto de la precuela dirigida por George Miller fue superior, concentrando además unas expectativas exponencialmente superiores. Quizás esas pretensiones estaban opacadas por una Mad Max: Fury Road que brilló ante la crítica pero que no fue por otro lado, el éxito económico que podríamos recordar. no obstante, el reboot protagonizado por Tom Hardy y Charlize Theron no tuvo la oportunidad en su momento que sí que obtendrá la cinta sobre el origen de Furiosa: una nueva vida en las plataformas de streaming.

Con un presupuesto de 168 millones de dólares y una recaudación de 145 millones, el spin-off protagonizado por Anya Taylor-Joy no despertó el interés esperado, generando grandes pérdidas para Warner Bros. Hay que tener en cuenta que los presupuestos presentados por las compañías no suelen tener en cuenta los gastos promociónales, ni la inversión publicitaria necesaria para comunicar el estreno en los diferentes países. Por lo tanto y únicamente para recuperar la inversión, quizás Furiosa debía alcanzar al menos los 336 millones para ser un producto que comenzase a ser lucrativo para su sello. Las grandes críticas suelen ser un reclamo para atraer a los espectadores y sin embargo, ni su brutal desempeño siendo presentada en el Festival de Cine de Cannes, ni el carisma de Taylor-Joy y Chris Hemsworth fueron suficientes para compensar un presupuesto un tanto desmedido. La major por tanto, tendrá que conformarse con intentar sacarle rédito en su marca de vídeo bajo demanda, pero… ¿Dónde está disponible Furiosa?

‘Furiosa’: ¿En qué plataforma está disponible?

Furiosa se ha estrenado hoy mismo en la plataforma de Max, tras varias semanas con opción a alquiler en Rakuten o vía compra en Google Play y Apple TV +. Ahora, los suscriptores del servicio de transmisión anteriormente conocido como HBO Max, podrán acceder a ella de manera gratuita. Transformándose así, en uno de los grandes estrenos del streaming para este mes de agosto y conformando una maratón impecable de los títulos de toda la saga Mad Max, pues esta, aparece disponible al completo en el mismo catálogo de la compañía.

La sinopsis oficial de Furiosa es la siguiente: «Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del ‘Lugar Verde de muchas Madres’, cayendo en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando todo el Páramo, se encuentran con la Ciudadela, presidida por Inmortal Joe. Mientras los dos tirarnos luchan por el dominio, Furiosa deberá sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa».

Aparte de las dos grandes estrellas de su elenco, el reparto de la precuela se completa con Tom Burke, Angus Sampson, Alyla Browne, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut y Lachy Hulme. De producción australiana, el filme dura dos horas y media y es, un entretenimiento sin descanso ideal para una tarde de cine en casa este fin de semana.

La forja de la venganza

Cuando se estrenó en 2015, Mad Max: Fury Road fue elogiada en lo técnico y valorada en la sencillez de una historia que contrariamente a lo que se puede pensar, actuaba como una virtud solvente. Una road movie en la que la acción adrenalínica estructuraba un filme persecutorio hacia la libertad. Lo meritorio del trabajo de Miller es que para Furiosa, el australiano ha huido de esa idea centrándose en una venganza que funciona como una exégesis para ir construyendo al personaje que todos conocidos en la primera (en realidad secuela) entrega.

Una historia que abarca varios años y que está dividida en capítulos impresionantes, donde la acción trepidante marca el ritmo del empoderamiento paulatino de la heroína. El caos generalizado de imágenes que brilla con los clásicos colores saturados de la franquicia, donde el sol castiga más y en el que por supuesto, el dramatismo brilla con mucha más fiereza que en el pragmático desarrollo de su predecesora. Aunque quizás lo más admirable de su ejecución sea la perfecta sincronía y mimo que Miller le ha puesto a que Furiosa sea un preámbulo concebido para ver en una doble sesión con Fury Road. El lado negativo del asunto es que los desastrosos resultados en la taquilla de la cinta seguramente, nos priven de la posibilidad de ver también una precuela centrada en el protagonista original de la historia, Max Rockatansky.