5 nominaciones, un Oscar y tú aún no la has visto: La joya oculta de Prime Video que te dejará boquiabierto

Los Oscars significan un buen espaldarazo para muchas películas, pero a veces algunas de estas cintas pasan desapercibidas. Es difícil que alguien no haya visto películas como Barbie, Oppenheimer, Pobres criaturas, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna o La zona de interés. Pero seguro que muy pocos espectadores han visto la película American Fiction, aunque haya ganador el Oscar al Mejor guion adaptado en 2024 y fuese nominada a otros cuatro premios: Mejor película, Mejor actor, Mejor actor de reparto y Mejor banda sonora. La película American Fiction fue escrita y dirigida por Cord Jefferson y se estrenó en 2023, pero no en los cines españoles por lo que era complicado ver esta cinta. American Fiction se ha estrenado directamente en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y ahora los espectadores tienen la oportunidad de verla. Una buena opción para los que quieren ver una película original y de calidad.

La película American Fiction sigue la vida de un novelista y profesor frustrado que, por despecho, escribe en broma un libro «negro» cargado de estereotipos. Monk utiliza un seudónimo para publicar su libro en el que aplica todo lo que suele criticar en las novelas que triunfan. El libro se publica y se convierte rápidamente en un éxito entre los lectores y la crítica. Una cinta que está basada en la novela Erasure de 2001 de Percival Everett. Una original película protagonizada por los actores Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, Issa Rae y Sterling K. Brown, entre otros.

¿De qué trata la película American Fiction?

La película American Fiction cuenta la historia de Thellonius “Monk” Ellison. un profesor y escritor cansado de la sensibilidad racial que parece invadir cualquier ámbito cultural. En un periodo sabático y obligatorio en Boston junto con su familia, comenzará a escribir una novela que incluye todos los estereotipos que él detesta. El escritor odia los clichés de los libros, especialmente cuando se refieren a la historia afroamericana. Por esa razón, él decide escribir libros diferentes, creativos e inteligentes, pero que no se venden.

Al final, decide escribir un libro “basura” de esos que se venden en los aeropuertos lleno de los estereotipos y clichés de este tipo de obras. Monk escribe una novela satírica con la intención de denunciar la hipocresía de la industria editorial. Los problemas para el escritor surgen cuando la novela se convierte en un éxito para los lectores y la crítica y se vende en un tiempo récord.

El escritor no había previsto lo que haría si a todo el mundo le gustase la novela y si se convertía en un éxito de ventas. American Fiction es una original y acertada sátira sobre la superficialidad del negocio editorial y de los lectores que consumen de forma masiva este tipo de literatura.

La película escrita por Cord Jefferson, que ya ganó el premio Emmy y del Premio del Sindicato de Escritores de América (WGA) gracias a su trabajo en la serie de HBO Watchmen (2019), es una ficción muy original que está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming Prime Video. Además de ser nominada a cinco Oscars y ganar uno a Mejor guion, también ha contado con una buena puntuación en el agregador de críticas Rotten Tomatoes: 93%. Según el consenso de los críticos: «Jeffrey Wright y la ficción estadounidense siempre estarán inseparablemente unidos gracias al enfoque comprometido del actor hacia un material deliberadamente humorístico y perspicaz».

El reparto de esta película

La película está protagonizada por el actor Jeffrey Wright que interpreta el papel de Thelonious «Monk» Ellison. Un actor al que hemos visto en ficciones como The Manchurian Candidate (2004), The Ides of March (2011) y The French Dispatch (2021). Además, tienen bastante peso en la película los actores Tracee Ellis Ross que interpreta el papel de Lisa Ellison, Issa Rae a Sintara Golden, Sterling K. Brown a Clifford «Cliff» Ellison y John Ortiz a Arthur.

Además, en el reparto de American Fiction están los actores Erika Alexander como Coraline, Adam Brody como Wiley, Leslie Uggams como Agnes Ellison, Myra Lucretia Taylor como Lorraine, Okieriete Onaodowan como Van Go Jenkins, Keith David como Willy the Wonker, Raymond Anthony Thomas como Maynard, Miriam Shor como Paula Bateman, J. C. MacKenzie como Carl Brunt, Patrick Fischler como Mandel y Michael Cyril Creighton como John Bosco, entre otros.

Además de esta película en las plataformas de streaming se pueden ver algunas de las que fueron galardonadas en los Oscar 2024. Por ejemplo, la triunfadora de este año Oppenheimer se puede ver en SkyShowtime, Barbie en Max, Pobres criaturas en Disney+, Los asesinos de la luna en Apple TV+, Anatomía de una caída en Movistar+ y Filmin y La zona de interés en Prime Video.