¿Es verdad que podemos envejecer de golpe? La ciencia responde

Envejecer de golpe es algo que se ha dicho y se sigue diciendo durante estos días que tenemos por delante. Cuando a alguien le pasa algo malo, parece que las desgracias no vienen solas y demás de verse afectado por un problema que nunca hubiera imaginado, debe lidiar con ese paso del tiempo que parece que llega de golpe. También solemos decirlo de aquellas personas que quizás trabajan demasiado y acaban sufriendo las consecuencias de un ritmo de vida diferente que puede llegar a sorprendernos a más de uno.

La ciencia ha dado con una importante respuesta ante una situación que quizás nunca hubiéramos imaginado. Ese envejecimiento que dicen que se produce de golpe, en realidad, tiene unas edades muy concretas en las que se produce. En este cambio que quizás no esperaríamos que estuviera tan cerca o lejos, dependiendo de la edad que tengamos y de los procesos a los que nos hayamos enfrentado. En nuestra sociedad en envejecimiento es hasta un tabú que nunca se dice y que se suele esconder para que nadie ponga en práctica determinados elementos que iremos viendo. Los expertos han dado con una fecha concreta que dicen que es cuando llega el envejecimiento.

La ciencia responde

Hay varios expertos que están pendientes de una serie de detalles que son los que se traducen en un envejecimiento que estamos intentando combatir desde hace mucho tiempo. Parecerá imposible que tengamos que hacer frente a algunos elementos que quizás acabarán acompañándonos.

Luchamos contra la edad y lo hacemos con un envejecimiento que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno, en estos días en los que quizás nunca hubiéramos pensado en todo lo que está por llegar. Esas cremas antiarrugas o dietas que deben servir para acabar por completo con los años de más pueden quedar en un segundo plano.

Especialmente si nos fijamos en lo que nos dice la ciencia, en este detalle que son los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. El envejecimiento más rápido puede llegar a determinadas edades, quizás sin esperarlo y con la mirada puesta a una serie de cambios a los que debemos enfrentarnos.

El paso del tiempo es inevitable y la ciencia ha dado con algunas novedades que debemos tener en cuenta. Es importante conocer qué pasa a nuestro cuerpo a medida que sumamos años.

La verdad sobre envejecer de golpe

Los expertos han dado con unos datos que debemos conocer y que quizás nos afecten de lleno en este tipo de sistema en el que parece que sumar años sea un problema. Hacerse mayor no tiene por qué ser traumático, es un proceso que todos los animales deben tener en cuenta.

Según con el último estudio reciente sobre envejecimiento: «El envejecimiento es un proceso complejo asociado con casi todas las enfermedades. Comprender los cambios moleculares subyacentes al envejecimiento e identificar objetivos terapéuticos para las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son cruciales para aumentar la salud. Aunque muchos estudios han explorado los cambios lineales durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el riesgo de mortalidad se acelera después de puntos de tiempo específicos, lo que indica la importancia de estudiar los cambios moleculares no lineales. En este estudio, realizamos un perfil multiómico integral en una cohorte humana longitudinal de 108 participantes, de entre 25 y 75 años. Los participantes residían en California, Estados Unidos, y fueron rastreados durante un período medio de 1,7 años, con una duración máxima de seguimiento de 6,8 años. El análisis reveló patrones no lineales consistentes en los marcadores moleculares del envejecimiento, con una desregulación sustancial que ocurre en dos períodos principales que ocurren aproximadamente a los 44 años y 60 años de edad cronológica. También se identificaron distintas moléculas y vías funcionales asociadas con estos períodos, como la regulación inmunológica y el metabolismo de los carbohidratos que cambiaron durante la transición de 60 años y los cambios en la enfermedad cardiovascular, el metabolismo de los lípidos y el alcohol en la transición de 40 años. En general, esta investigación demuestra que las funciones y los riesgos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento cambian de forma no lineal a lo largo de la vida humana y proporciona información sobre las vías moleculares y biológicas involucradas en estos cambios».

Por lo que, hay dos franjas de edad en las que envejecer se nota más. Aunque quizás no físicamente en nuestro cuerpo hay más de una sorpresa que debemos conocer y que quizás acabe siendo algo determinante. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que notar los efectos del paso del tiempo, en ese día a día, en el que acciones que hacíamos de forma cotidiana se hagan de una determinada manera distinta. El cuerpo nos hará notar qué es lo que pasa.