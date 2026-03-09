Revolución a la vista: investigadores de Corea usan pulpos para quintuplicar la duración de la perovskita

El pulpo es uno de los mayores manjares de España, y ahora también podría ser la solución a uno de los problemas más difíciles de solucionar que tiene la energía solar. Inspirándose en ellos es posible evitar que un material se degrade.

Y es que durante años la perovskita ha sido considerado un material con un potencial enorme para transformar la energía solar. Sin embargo, se degrada muy rápido en condiciones reales, por lo que aplicarlo a nivel comercial ha sido imposible.

Un estudio publicado en Advanced Energy Materials podría haber dado con la clave para desbloquear todo su potencial e implementarlo en los sistemas de energía solar. Y lo han conseguido fijándose en el pulpo.

Por qué los pulpos pueden haber dado la clave para hacer más eficiente la energía solar

La clave para resolver esta limitación llegó de una fuente inesperada: los pulpos y calamares; dos organismos marinos capaces de sobrevivir en entornos con alta presencia de oxígeno y estrés químico.

Los investigadores llevan años intentando conseguir sistemas de energía solar más eficientes, y ahora un equipo coreano podría haberlo conseguido fijándose en la taurina. Se trata de un aminoácido común en cefalópodos que actúa frente al año oxidativo.

Y esa podría ser la clave. Los científicos integraron una capa ultrafina basada en esta molécula dentro de la estructura de las células solares de perovskita. El objetivo era bloquear la reacción perjudicial entre el oxígeno atrapado y el material activo.

Por suerte, el resultado fue positivo. La vida útil del dispositivo se multiplicó por cinco en comparación con las células sin tratamiento. Además, la intervención también permitió mantener un rendimiento eléctrico elevado durante más tiempo.

Qué es la perovskita y por qué podría ser el futuro de la energía solar

La perovskita es un material cristalino que en los últimos años se ha colocado en el centro de la investigación fotovoltaica por su capacidad de absorber la luz con gran eficiencia.

Además, tiene un proceso de fabricación potencialmente más barato y versátil que el silicio tradicional. La parte negativa es que no han conseguido convertirlo en un sistema estable.

El principal problema es que las células solares de perovskita tienden a degradarse de manera acelerada al interactuar con el oxígeno atrapado en su estructura y cuando son expuestas a la radiación solar.

Esta reacción interna provoca una pérdida progresiva de rendimiento y limita de forma decisiva su vida útil. Los científicos llevaban años intentando limitar la pérdida, pero no lo habían conseguido.

Implicaciones de la investigación con pulpos que puede revolucionar la energía solar

Este avance es un nuevo paso para convertir la perovskita en una alternativa real al silicio en el mercado fotovoltaico. Las células basadas en este material han alcanzado eficiencias superiores al 25%, situándose al nivel de las tecnologías consolidadas.

Sin embargo, la falta de estabilidad había sido el gran freno para su despliegue comercial. Fijándose en la biología marina y en el pulpo, los científicos han encontrado una solución.

No bastaba con modificar la química del material, sino que había que incorporar mecanismos de protección frente a la oxidación interna.

Ahora el siguiente paso será reproducir este experimento a escala industrial. Si se consigue, la perovskita podría avanzar hacia paneles solares más duraderos y competitivos.