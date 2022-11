¿Por qué avanza el tiempo y no retrocede?

La manipulación del tiempo es algo que se ha visto en la ciencia ficción. Es un recurso que puede ser muy interesante y entretenido, pero la realidad es que el tiempo no se puede manipular. El tiempo siempre avanza y no parece que eso esté siquiera cerca de cambiar. Esto ha llevado a casi cualquier persona, incluyendo a los científicos, a preguntarse la razón de que esto sea así y no se pueda hacer que el tiempo retroceda.

Segundo principio de la termodinámica: la entropía

Para responder a este cuestionamiento, la ciencia se ha apoyado en el funcionamiento de las máquinas de vapor y la termodinámica. Esta tiene una serie de principios y el que ha ayudado a explicar la irreversibilidad del tiempo es el segundo que habla de la entropía.

La entropía es la ley que habla sobre la probabilidad de que un proceso ocurra en una determinada dirección. Esa dirección, por lo tanto, lo más probable es que sea la más caótica o desordenada posible.

Es decir, la entropía nos dice que hay procesos que son irreversibles, pero no porque así deba ser, sino porque es lo más probable. Si se rompe un vaso de cristal, se va a fraccionar en muchos pedazos y lo más probable es que estos pedazos se sigan fraccionando y que nunca se vuelvan a unir en la forma de vaso, aunque sea físicamente posible.

Por eso se dice que hay procesos irreversibles, porque la dirección que toman es de una entropía creciente. Se explica por medio de cómo el universo se viene expandiendo gracias al Big Bang y la separación de partículas, pero nunca toma la dirección contraria y por eso el tiempo tampoco lo hace.

La muerte por calor o muerte térmica

Con todo ello, lo que dice la ciencia es que el tiempo se comporta de manera entrópica. El universo se expande y el tiempo avanza hacia delante y no es probable lo contrario. Así seguirá siendo hasta que se alcance un punto de equilibrio. Es decir, el tiempo avanzará hasta que el universo llegue a donde todo tenga la misma temperatura y la vida terminará.

Es, por ejemplo, como la vida de una estrella. Estas convierten el hidrógeno en helio y al hacerlo generan luz y calor. Pero después solo les quedará helio que también fusionarán pero que ya no liberará la misma energía. Así obtendrá elementos que cada vez generen menos energía hasta que finalmente morirá.

Ya sabes por qué el tiempo avanza, pero no retrocede. ¿Qué otros procesos prácticamente irreversibles conoces?