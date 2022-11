Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, ambos españoles, han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea (ESA) en la convocatoria de astronautas que se lanzó en 2021, la primera que se celebra en 13 años.

Pablo, natural de León, es ingeniero especial y trabaja como manager industria en la sede Airbus del municipio madrileño de Getafe. Por su parte, Sara, que ha entrado en la base de astronautas de reserva, también es natural de León, es máster en Biotecnología e investigadora del cáncer, actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid.

