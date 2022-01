Don’t Look Up (No mires arriba), la nueva película de Netflix, satiriza la respuesta de la sociedad ante las advertencias de los científicos sobre el cambio climático. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, los astrónomos que descubren un cometa de 9 kilómetros de ancho que se dirige hacia la tierra, intentan hacer comprender al público la gravedad del evento, sin éxito. Los políticos calculan cómo afectará su elección, los empresarios elaboran planes para obtener ganancias del cometa y en los medios, los escándalos acaparan la atención.

“A los científicos no les gusta decir el 100%”

En la película, cuando la presidenta Orlean, protagonizada por Meryl Streep, pregunta qué certeza existe de que el cometa impacte con la Tierra y los científicos responden que las probabilidades son del 99,78%, el jefe del gabinete exclama con alivio: “¡Oh, genial, entonces no es el 100%!”

El científico Teddy Oglethorpe (Rob Morgan) responde: “A los científicos no les gusta decir el 100 %”. Pese a que el impacto y la destrucción del planeta sucederá en seis meses, la presidenta decide “esperar y evaluar”, sugiriendo que se necesitan más evidencias para tomar medidas.

<h2″>Una realidad inquietante es difícil de aceptar

Rechazados por la Casa Blanca, los astrónomos deciden hacer público el mensaje en un programa de TV, pero se encuentran con la indiferencia de los presentadores, que comienzan a bromear. Uno de ellos, pregunta si el cometa puede aterrizar en la casa de su exesposa. La respuesta del público es ridiculizar a los astrónomos y declararlos locos en los memes sociales.

Actuar es caro

En el film, la presidenta es persuadida por el director de una empresa de tecnología, Peter Isherwell (Mark Rylance), de que se puede ganar dinero explotando el cometa y redirigiéndolo al océano, para extraer de él metales preciosos. Esta posibilidad, considerada como más beneficiosa que simplemente volar el cometa para evitar su colisión con la Tierra, hace que se pierda un tiempo muy valioso.

La tecnología nos salvará

Como revela el film, la NASA tiene una Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO), cuyo objetivo es escanear los cielos para descubrir rocas espaciales que sean una potencial amenaza para la Tierra. La creencia de que una solución tecnológica evitará las amenazas sin que se requieran tomar decisiones, cambiar las políticas o los estilos de vida, es también una forma de negar la ciencia, según los investigadores.

No mires arriba

Las personas generalmente se sienten presionadas a tomar decisiones basadas en las creencias de su grupo social. Esto se ve reflejado en la película, donde uno de los grupos, con la consigna de ‘No mires arriba’ ignora la amenaza hasta que ya es demasiado tarde.

¿Has visto la película ‘No mires arriba’? Deja tus comentarios sobre esta comedia catástrofe del director Adam McKay.

Pincha en los botones sociales y pide a tus amigos su opinión.