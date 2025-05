No lo creerás hasta que lo veas: el robot que humilla a los humanos resolviendo el Rubik en 0,1s

Hay un robot que es capaz de humillar a los humanos, resolviendo en décimas de segundo el famoso cubo de Rubik. Este pasatiempo se ha convertido en uno de los más destacados en estos días que tenemos por delante y que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, quizás debemos empezar a tener en consideración algunos detalles de este futuro que llegará de la mano de una tecnología que está destinada a triunfar.

Puede parecer un simple juego, pero es la muestra de que la Inteligencia Artificial, está cada vez más y más en plena forma. Es un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades y lo hará de tal forma que deberemos empezar a visualizar algunos cambios que la ciencia se encarga de poner sobre la mesa. Estamos asistiendo a un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver. Este robot es el futuro más absoluto que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a una serie de trabajos de lógica y destreza manual.

No lo verás hasta que no lo creerás

El momento en el que todo puede cambiar llegará rápidamente de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán fundamentales en estos días que tenemos por delante.

Es la hora de estar muy pendientes de determinados elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Habrá llegado ese momento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades en las que todo es posible, la tecnología ha avanzado tanto en los últimos tiempos que nos costará creer qué se puede lograr con ella.

Los robots pueden ayudarnos en las tareas más sencillas, pero cuidado, porque lo que puede llegar en estos próximos días puede ser un ser de inteligencia artificial que es capaz de desarrollar complejas tareas. Es importante conectar directamente con algunos elementos que pueden ser los que marquen estos días que tenemos por delante.

Son días de apostar claramente por una serie de descubrimientos como esta novedad que realmente nos sumerge en una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás no esperaríamos en estos días.

Este robot puede resolver el famoso cubo de Rubik

El famoso cubo de Rubik puede resolverse en décimas de segundo, no por un ser humano, sino por un robot que ha dejado el ingenio del ser humano a la altura de la suela del zapato. Sin duda alguna representa un avance importante que la revista SciTech se encarga de explicarnos.

Tal y como afirman estos expertos: «Para la mayoría de la gente, resolver un cubo de Rubik es un desafío cerebral. Pero para un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Purdue, se convirtió en algo mucho más grande, una oportunidad de superar los límites de la velocidad, la precisión y la automatización, y hacer oficialmente historia. Su creación se llama Purdubik’s Cube, un sistema robótico ultrarrápido que ahora tiene el récord mundial Guinness del «robot más rápido para resolver un cubo de rompecabezas». Completó la tarea en solo 0,103 segundos. Eso es más rápido que un abrir y cerrar de ojos, y casi tres veces más rápido que el récord anterior de 0,305 segundos establecido por ingenieros en Japón en 2024. El equipo detrás del logro, Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay y Alex Berta, hizo más que romper un récord. Obtuvieron el reconocimiento oficial de Guinness World Records por su increíble».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta historia no comenzó en un laboratorio de alta tecnología. Comenzó con el Programa de Educación Cooperativa de Purdue, que conecta a los estudiantes con experiencia en la industria del mundo real. Ahí es donde los miembros del equipo Hurd, Ota y Patrohay se cruzaron por primera vez. «Nuestro equipo se unió gracias al programa cooperativo», dijo Hurd. «Nos ayudó a construir no solo las amistades que llevaron a esta colaboración, sino también las habilidades profesionales y técnicas que necesitábamos para lograrlo». Invirtieron su tiempo, y en algunos casos, el dinero ganado durante sus rotaciones cooperativas, en construir el robot. Sus experiencias prácticas también les ayudaron a conseguir patrocinios para dar vida a su ambiciosa idea. Para Patrohay, el sueño comenzó incluso antes. «Siempre digo que mi inspiración fue un poseedor de récords mundiales anterior», dijo. «En la escuela secundaria, vi un vídeo de estudiantes del MIT resolviendo el cubo en 380 milisegundos. Pensé: «Ese es un proyecto realmente genial. Me encantaría intentar vencerlo algún día.’ Ahora aquí estoy en Purdue, demostrando que podemos ir aún más rápido».