No hay que dramatizar pero tienes más posibilidades de morir el día de tu cumpleaños, según los científicos

El cumpleaños siempre se ha considerado una fecha muy especial, pero, ¿sabías que diversos estudios científicos han demostrado que el día en que nacemos es, estadísticamente, el día del año en el que tenemos más posibilidades de morir? Podría parecer una simple anécdota, pero investigaciones epidemiológicas en distintas culturas, países y contextos han identificado un patrón repetido y consistente conocido como «efecto cumpleaños». La comunidad científica coincide en que este aumento de la mortalidad se debe a una combinación de factores psicológicos, estrés fisiológicos y conductas de riesgo.

Uno de los estudios más citados sobre el «efecto cumpleaños» se llevó a cabo en Suiza y analizó más de 2,4 millones de fallecimientos ocurridos entre 1969 y 2008. Los investigadores concluyeron que el riesgo de morir el día del del cumpleaños aumentaba un 13,8%, especialmente debido a accidentes cerebrovasculares, infartos y caídas. En Estados Unidos se han observado resultados similares, así como en Reino Unido, Ucrania o Japón, aunque el porcentaje varía en función del tamaño de la muestra y las características de la población analizada.

Los riesgos del ‘efecto cumpleaños’

Recientemente, un estudio del Instituto Nacional de Estadística de Francia (Insee), que analizó 17 millones de fallecimientos ocurridos entre 1994 y 2023, concluyó que el cumpleaños es el día del año en el que las personas tienen más posibilidades de morir. Ahora bien, el «efecto cumpleaños» no afecta de la misma manera a todas las edades; los grupos de población más vulnerables son los jóvenes adultos y las personas de edad muy avanzada.

«En días señalados, como el del aniversario o el de fin de año, hay una parte inconsciente que nos pesa. A veces nos parece que sólo nos pasa a nosotros, pero ese sentimiento de tristeza, de fin de ciclo, otras veces de ilusión, es muy universal», señala Núria Casanovas, presidenta del Consejo Social del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña.

En Estados Unidos, el riesgo es superior al 25% en el grupo de edad entre los 20 y los 29 años, con un pico especialmente acusado en el 21 cumpleaños. El estudio francés del Insee refuerza esta tendencia. Según sus datos, el riesgo de morir aumenta un 21% entre los 18 y los 29 años, otro 21% entre los 30 y los 39, y un 13% en el grupo de 40 a 49 años. En el caso de los hombres jóvenes de entre 18 y 39 años, el exceso de mortalidad alcanza el 24%.

Según Casanovas, «hay una presión social cada vez mayor ese día, para celebrarlo a lo grande, a veces con actividades que ya no son adecuadas a nuestra situación».

El peso psicológico del cumpleaños

Los expertos subrayan la importancia del componente emocional. «La mayor parte del año no somos plenamente conscientes de nuestra edad exacta», explica Laura Fuster, psicóloga del gabinete Psicólogos para Valencia, recoge La Vanguardia. «El día del cumpleaños tomamos conciencia del paso del tiempo, de lo que hemos logrado y de lo que no, y esa sensación puede generar urgencia, tristeza o frustración».

Paradójicamente, varios estudios han observado que algunas personas gravemente enfermas «aguantan»hasta su cumpleaños, y fallecen poco después. Este efecto se ha documentado en pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y en cuidados paliativos. Casanovas, con experiencia en este ámbito, lo confirma: «La ilusión por llegar a una fecha significativa puede dar energía y fuerza. Es muy visible en personas que desean cumplir 100 años o ver llegar a un familiar».

Uno de los primeros estudios que se hizo sobre este fenómeno fue en California en 1992 y observó los hombres morían más en la semana previa al cumpleaños y las mujeres en la semana posterior. Por otro lado, en Estados Unidos, el exceso de mortalidad superó el 25% en el grupo de 20 a 29 años.

La principal causa está relacionada con actividades de riesgo típicas en celebraciones, principalmente el consumo de alcohol y droga. También es frecuente que esta fecha genere un efecto conocido como «depresión de cumpleaños», que aumnenta las tasas de suicidio. En Japón, el riesgo de suicidio aumenta un 50% en el día del cumpleaños.

Algunos personajes han fallecido en el mismo día que nacieron. Raphael, el artista renacentista, probablemente nació el 6 de abril de 1483 y murió el mismo día 37 años después,. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, murió el 23 de abril de 1616 en Stratford-upon-Avon, presuntamente en su cumpleaños, aunque su bautismo fue tres días después. Sidney Bechet, músico de jazz estadounidense, falleció de cáncer de pulmón el 14 de mayo de 1959, coincidiendo con su 62 cumpleaños. Ingrid Bergman, actriz sueca, murió el 29 de agosto de 1982 a los 67 años, justo en el día de su nacimiento. Betty Friedan, influyente escritora y activista feminista, falleció en su cumpleaños, el 4 de febrero de 2006, debido a insuficiencia cardíaca.

Meses con más nacimientos en España

El mes con menos nacimientos fue enero con 23.900, seguido por febrero con 24.403. Luego aparecen abril con 27.298, mayo con 27.603 y junio con 27.519. Más adelante se encuentran noviembre con 28.354, diciembre con 28.443, marzo con 29.009 y agosto con 29.584. Finalmente, los meses con más nacimientos fueron octubre con 30.048, septiembre con 30.165 y julio con 30.485, según el INE.