Ni 36,6 ni 37 grados: la universidad de Stanford asegura que a partir de esta temperatura tienes fiebre

Durante muchos años escuchamos decir que no se consideraba fiebre en un adulto ninguna temperatura que no superase los 37 grados. Sin embargo, nuevas investigaciones colocaron el número ideal en los 36,6. Ahora, un estudio de la universidad de Stanford ha aportado una nueva cifra.

Durante más de siglo y medio, el estándar fue que la temperatura corporal habitual en un adulto tenía que estar situada entre los 36 y los 37 grados. Por tanto, la situación óptima eran 36,6.

Ahora, esto podría ser sólo un mito. El equipo de la universidad de Stanford, liderado por Julie Parsonnet, ha analizado cientos de miles de mediciones de temperatura a lo largo de los últimos 150 años, para llegar a una conclusión sorprendente: el valor tradicional de 36,6 ºC es incorrecto.

De todas maneras, puedes estar tranquilo. La explicación es que con el paso de los años la temperatura media del cuerpo de los humanos está disminuyendo. Por tanto, se han atrevido a aportar una nueva cifra a partir de la cual podrías considerar que tienes fiebre.

¿Por qué decimos que a partir de 37 grados tenemos fiebre?

Aunque pueda parecernos aleatorio, la cifra de los 37 grados como indicativo de fiebre está basada en una investigación científica de hace muchos años.

Un estudio realizado en 1868 por el médico alemán Carl Wunderlich fijó la temperatura habitual del humano en 36,6 grados. Esto lo hizo midiendo la temperatura de 25.000 personas hasta un millón de veces.

Durante todo este tiempo, las siguientes investigaciones respaldaron al estudio original. Por ejemplo, según recuerda la cadena COPE, el Journal of Medical Association estableció la franja de temperatura normal entre 36,7 y 37 ºC, reduciendo ligeramente la referencia de Wunderlich.

El increíble hallazgo sobre la temperatura corporal: estamos más fríos que nunca

Para comprobar si el estudio original estaba en lo cierto, Julie Parsonnet y su equipo analizaron los datos recopilados desde 1935 hasta 2017, concluyendo que la temperatura corporal promedio del ser humano ha disminuido progresivamente hasta 36 ºC.

Es decir, que el valor tradicionalmente aceptado ya no es válido y no podemos considerar que alguien con 36,9 grados no tenga fiebre. A partir de ahora, tocará bajar varias décimas esa cifra mágica.

La teoría más aceptada sobre por qué nuestra temperatura corporal media ha disminuido es que antes la población era más propensa a infecciones y enfermedades, lo que podría haber elevado la probabilidad de tener fiebre.

Por tanto, a medida que las condiciones sanitarias y la medicina han avanzado, las infecciones han disminuido y con ellas, la temperatura basal del ser humano.

¿Tenemos fiebre a partir de 36,1 grados? Estas son las implicaciones

Aunque a efectos prácticos esta investigación de la universidad de Stanford no supone un cambio en nuestra vida, sí que podría abrir nuevas líneas de estudio en los próximos años.

Por ejemplo, los nuevos datos nos permiten analizar cómo interpretamos la fiebre y otros parámetros de la salud, lo que nos permitirá reajustar los umbrales médicos para diagnosticar enfermedades e infecciones.