La NASA confirma a Einstein: los días en Marte son más largos que en la Tierra, y deben adaptar sus dispositivos

Cuando piensas en Marte, seguramente imaginas un paisaje de polvo rojo y rovers avanzando a cámara lenta, pero pocas veces pensamos en el paso del tiempo allí, y sucede que no es igual que en nuestro planeta.

Durante años, esta diferencia se daba por sentada a partir de las teorías de Albert Einstein, pero ahora se ha medido con precisión. Esa pequeña desviación, casi imperceptible para una persona, puede generar errores serios en misiones espaciales si no se corrige.

Investigadores que trabajan con agencias como la NASA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos han puesto números a esta diferencia. El resultado obliga a replantear cómo se sincronizan satélites, rovers y, en el futuro, misiones tripuladas.

Qué ocurre con el tiempo en Marte

Einstein explicó hace más de un siglo que el tiempo no es absoluto: depende de factores como la gravedad y la velocidad. Cuanta menos gravedad hay, más rápido avanza el reloj. Marte, con una masa mucho menor que la Tierra, encaja justo en ese escenario.

Las mediciones confirman que un reloj en la superficie marciana avanza unos 477 microsegundos al día más rápido que uno terrestre. Se trata de una fracción mínima de segundo, pero acumulada durante semanas o meses se convierte en un desfase real. Además, un día en Marte dura casi 40 minutos más que en la Tierra, lo que complica aún más el uso de horarios terrestres.

La cosa no es estable. La órbita de Marte es más alargada que la nuestra, así que su distancia al Sol cambia mucho a lo largo del año marciano. Eso hace que la influencia gravitatoria varíe y que el ritmo del tiempo también lo haga. En algunos momentos, esa diferencia diaria puede aumentar o reducirse de forma notable.

Para llegar a estos cálculos, los científicos han tenido que definir un punto de referencia gravitatorio en Marte similar al que usamos en la Tierra. A partir de ahí, han sumado la influencia del Sol y de otros planetas cercanos. El resultado es un modelo mucho más preciso de cómo fluye el tiempo en el planeta rojo.

Cómo afecta a las misiones en Marte y a la tecnología espacial

En la práctica, esta diferencia obliga a cambiar la forma en la que se programan y coordinan las misiones. Usar relojes terrestres sin correcciones puede provocar errores en la posición de un rover, fallos en la comunicación o desajustes en la recogida de datos.

Por eso, las agencias espaciales trabajan ya en la idea de un «horario marciano». Un sistema propio, similar al UTC que usamos en la Tierra, que tenga en cuenta tanto la duración del día como los efectos relativistas. Sin ese marco común, coordinar varios vehículos y satélites al mismo tiempo sería un caos.

También hay un factor humano. Si algún día hay personas viviendo o trabajando en Marte, su ritmo biológico tendrá que adaptarse a días más largos. No es solo una cuestión de relojes, sino de sueño, atención y rendimiento.

Entender cómo pasa el tiempo en Marte no es elemental para explorar, comunicarse y, algún día, quedarse allí sin que el paso de los segundos juegue en nuestra contra.