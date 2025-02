Jesús Calleja completa su vuelo y se convierte en el tercer español en ir al espacio: «Estoy emocionado»

El presentador Jesús Calleja ha completado este martes su vuelo con éxito y se ha convertido así en el tercer español en viajar al espacio, tras los astronautas Miguel López-Alegría y Pedro Duque. Es el primero que lo hace sin ser astronauta profesional: «Es precioso. Me he emocionado», ha destacado Jesús Calleja, entre lágrimas, tras regresar a la Tierra. El aventurero español ha viajado al espacio a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin. El lanzamiento ha sido a las 16.50 horas, con unos minutos de retraso de la hora prevista, y la nave ha aterrizado en torno a las 17.00 horas en el desierto de Texas (Estados Unidos). «Quiero llevar la bandera de España», ha señalado Calleja antes de ir al espacio en la presentación del programa.

La nave en la que Calleja ha viajado al espacio ha tomado tierra tras poco más de diez minutos y en la que iban seis tripulantes. Ha subido al espacio en unos segundos hasta una velocidad de 3.750 km/h. Los propulsores han impulsado la nave con una velocidad superior a la de una bala. Sus motores se han alimentado con hidrógeno y oxígeno, por lo que sólo emiten vapor de agua.

El módulo propulsor del cohete New Shepard se ha separado para que la cápsula se eleve más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Antes de volver a notar la gravedad, los viajeros han debido asegurarse de nuevo en sus asientos. Durante el descenso, los viajeros han percibido que el peso de su cuerpo se ha multiplicado por cinco.

La nueva hazaña de Calleja se ha podido seguir en directo a través de un especial de Informativos Telecinco presentado por Carlos Franganillo y María Casado. Jesús Calleja ha viajado al espacio en el marco del acuerdo entre Mediaset y Amazon Prime Video. El aventurero es el protagonista de un programa en el que saldrá de la órbita terrestre a bordo de un cohete de la compañía Blue Origin. «Quiero llevar la bandera de España», ha señalado Calleja en la presentación del programa.

El presentador ha reconocido antes del vuelo que ir al espacio siempre ha sido su sueño. «Cuando era niño, yo quería ser astronauta», aseguró Calleja, que además desveló que llegaron a llevarle al psicólogo por su obsesión al respecto. «No hay nada, ningún desafío ni reto, que supere lo que voy a hacer», indicó agradecido.

El proyecto consiste en un especial de tres episodios emitidos por Prime Video que relata la preparación previa con entrevistas a otros astronautas y personalidades del sector, el propio viaje espacial -de 10 a 15 minutos de duración-, y el aterrizaje y proceso de asimilación.

¿Cómo es el New Shepard?

El cohete New Shepard lleva el nombre del astronauta Alan Shepard, el primer estadounidense en llegar al espacio. Es un sistema de cohete suborbital totalmente reutilizable, construido para el vuelo humano desde el principio. Durante el viaje de 11 minutos, los astronautas sobrevuelan la línea Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio. Experimentan varios minutos. El vehículo es totalmente autónomo: no hay pilotos.

Cápsula de la tripulación