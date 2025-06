Es inaudito: el animal que sólo puede vivir en Cataluña para sobrevivir

España es un país privilegiado por su biodiversidad. Desde las zonas montañosas del norte hasta los áridos desiertos del sur, pasando por frondosos bosques y costas marinas llenas de vida, la variedad de ecosistemas permite que especies muy distintas encuentren su lugar en el mapa. Esta riqueza se extiende más allá de la tierra firme: el entorno marino español también es hogar de criaturas únicas, muchas de ellas exclusivas del mar Mediterráneo. Éste es el caso de un animal que sólo puede sobrevivir en Cataluña.

Se trata de un molusco poco conocido por el público general, pero muy apreciado por los científicos: la nacra mediterránea (Pinna nobilis). Este bivalvo de grandes dimensiones, endémico del mar Mediterráneo, ha visto su población diezmada en los últimos años. A pesar de la presencia histórica de este animal en varias regiones costeras españolas, actualmente sólo sobrevive en Cataluña. El resto del litoral nacional no ha logrado ofrecerle un entorno seguro, lo que convierte al litoral catalán en su último bastión.

El animal que sólo sobrevive en Cataluña

La nacra (Pinna nobilis) es el molusco bivalvo más grande del mar Mediterráneo y uno de los mayores del mundo. Su concha puede alcanzar e incluso superar el metro de longitud, lo que la convierte en una figura imponente dentro del ecosistema submarino. Aunque su tamaño podría sugerir una vida activa, en realidad es un organismo sedentario. Se ancla verticalmente al fondo marino con su extremo más afilado, y permanece allí durante años, filtrando el agua para alimentarse de pequeñas partículas orgánicas.

Su aspecto también es muy característico: una concha robusta, con tonalidades que oscilan entre marrones, dorados y anaranjados, que se entierra parcialmente en el lecho marino. Este molusco habita exclusivamente en las praderas submarinas de Posidonia oceanica, una planta marina también en peligro. Ambas especies mantienen una estrecha relación simbiótica: la Posidonia proporciona refugio y protección a la nacra, y esta, a su vez, contribuye al equilibrio del ecosistema al filtrar el agua y mantener su pureza.

Durante décadas, la Pinna nobilis fue relativamente común en muchas zonas del Mediterráneo. Se encontraba en las costas de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la Región de Murcia y Andalucía. Sin embargo, a partir del año 2016, algo cambió radicalmente. Las poblaciones de nacra comenzaron a sufrir una mortandad masiva y repentina, que dejó a los expertos perplejos. Pronto se descubrió que el culpable era un parásito, un protozoo llamado Haplosporidium pinnae, que infecta el sistema digestivo del molusco y acaba con su vida en pocos días.

Este brote se expandió rápidamente y afectó a casi todas las poblaciones conocidas de la nacra. En las regiones mencionadas, la tasa de mortalidad alcanzó cifras dramáticas: en muchas zonas, muriron el 100% de los ejemplares. Lo que antes era una especie abundante y poco amenazada, pasó en cuestión de meses a estar catalogada como «en peligro crítico de extinción» por organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Frente a este panorama desolador, los científicos se sorprendieron al descubrir que había un lugar donde la nacra resistía con fuerza: las costas catalanas. En esta región, los ejemplares de Pinna nobilis no sólo sobrevivían, sino que mostraban una salud aparentemente buena. Estudios recientes han confirmado que la mortalidad aquí es mucho menor que en otras partes del litoral español. Algunas teorías apuntan a que las condiciones ambientales del litoral catalán, como la temperatura del agua, la calidad del hábitat y la baja presión humana en determinadas zonas protegidas, podrían estar favoreciendo su supervivencia.

¿Por qué no sobrevive en el resto del país?

El parásito que amenaza a la nacra parece estar muy extendido en las aguas del Mediterráneo occidental, pero no todas las zonas se ven afectadas de la misma manera. En la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares, las nacras no han resistido la infección. Las razones exactas no están del todo claras, pero podrían relacionarse con factores como:

Temperatura del agua : se ha observado que Haplosporidium pinnae se desarrolla mejor en aguas más cálidas, lo cual podría explicar su virulencia en regiones del sur.

: se ha observado que Haplosporidium pinnae se desarrolla mejor en aguas más cálidas, lo cual podría explicar su virulencia en regiones del sur. Contaminación : las zonas más urbanizadas y con más presión turística tienen ecosistemas más degradados, lo cual debilita a los organismos y los hace más vulnerables a infecciones.

: las zonas más urbanizadas y con más presión turística tienen ecosistemas más degradados, lo cual debilita a los organismos y los hace más vulnerables a infecciones. Deterioro de las praderas de Posidonia : sin su hábitat natural, la nacra no puede sobrevivir ni defenderse de agentes externos.

: sin su hábitat natural, la nacra no puede sobrevivir ni defenderse de agentes externos. Sobrepesca y fondeo de embarcaciones: estas prácticas destruyen los fondos marinos y dañan físicamente a los ejemplares.

Frente a estos problemas, Cataluña ha logrado mantener ciertas zonas marinas más protegidas y estables, especialmente dentro de espacios naturales como el Parque Natural del Cap de Creus o el Delta del Ebro. La supervivencia de la Pinna nobilis depende de la conservación activa y la cooperación internacional. Cataluña lidera estos esfuerzos, ofreciendo esperanza para un animal emblemático que, con investigación y protección adecuadas, aún puede recuperar su lugar en el Mediterráneo.