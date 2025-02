El desierto más grande de Europa está en España y ha sido escenario de películas de Hollywood

España tiene el mayor desierto de Europa, un lugar que hay que visitar y ha sido escenario de películas de Hollywood que quizás no esperarías. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para dar un giro radical a esos viajes por fuera del país que damos. Sin salir de España podemos encontrar un paisaje digno del desierto del Sahara mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos en estos días.

A la hora de organizar un viaje hay lugares que hay que visitar al menos, una vez en la vida, este es uno de ellos. Uno de los básicos que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Tenemos que prepararnos para darlo todo y en especial para no gastar de más. Ahorraremos en un viaje que nos puede dar lo que necesitamos y más, con ciertos detalles que acabarán siendo claves y que hasta el momento no teníamos en mente. Lo mejor de las películas de Hollywood nos espera en un desierto que nos acabará sorprendiendo en todos los sentidos. Toma nota del lugar que ha sido escenario de películas y está en España.

España tiene un desierto enorme que puedes visitar

La realidad es que en nuestro país no nos falta de nada. No es casualidad que seamos uno de los países más visitados. Todo el mundo se rinde ante un lugar que puede darnos lo que necesitamos y más, de la mano de algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente.

Un paisaje único en Europa que es fuente de un sinfín de películas que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando y que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Una escapada a un lugar en el que quizás nos encontremos un rodaje. Grandes actores y directores han pisado este mismo lugar que podemos visitar. Más cerca de lo que creíamos, con unas características que lo convierten en una zona realmente sorprendente.

Si estás pensando en viajar a un lugar único, no lo dudes, este desierto es uno de los enclaves más espectaculares de nuestro país, un lugar que quizás no conocías, pero vas a querer estar en él.

Ha sido el escenario de películas de Hollywood

Andalucía es una comunidad autónoma que hay que visitar y que debemos empezar a tener en cuenta como posible destino vacacional. Tiene mucho que ofrecernos, no sólo increíbles monumentos únicos en toda la historia de la humanidad, sino también paisajes que hay que empezar a reconocer y visitar.

En Andalucía Turismo nos presentan este lugar como: «El Paraje Natural Desierto de Tabernas está situada al norte de la ciudad de Almería, entre las sierras de los Filabres y de Alhamilla, que la aislan de las corrientes húmedas del cercano mar Mediterráneo. Cárcavas, taludes, torrenteras y ramblas. Desierto y desolación. Paisaje transportado desde los ricos fondos marinos del Mediterráneo hasta estas calcinadas y áridas llanuras almerienses, donde una paradójica sensación de incertidumbre, desasosiego y asombro se apodera de gran parte de sus visitantes. Está considerado como la única zona desértica propiamente dicha de todo el continente europeo. El paraje ofrece una ingente y rica variedad de recursos ambientales de interés, especialmente geológicos. Bajo un clima mediterráneo subárido, con precipitaciones que no alcazan los 250 mm anuales y temperaturas medias superiores a los 17° C, se han formado ramblas de tipo mediterráneo, las conocidas «bad lands» que dan forma a estepas de gramíneas. En cuanto a la flora, presenta un elevado número de endemismos exclusivos del área, iberonorteafricanismos y especies raras a nivel mundial, que sólo aparecen en él y en otros puntos de idéntica caracterización. La singularidad de la flora del desierto almeriense la define la presencia de la crucífera Euzomodendron bourgaeanum (endemismo de Tabernas) y otras como Limoniun insignis o la parásita Cynomo rium coccineum. Taray y adelfa aparecen en las ramblas. Por la riqueza de su avifauna este paraje se declaró Zona de Especial Protección para las Aves. Las aves se pueden observar, sobre todo, en los cursos de las ramblas o en las paredes donde encuentran lugares para refugiarse y nidificar. Es el caso del vencejo real, el avión roquero, el roquero solitario o la grajilla. Destaca también la presencia del camachuelo trompetero y de otras de aves esteparias, como alcaraván, ganga y cogujada. Además en este singular paraje habitan reptiles como la lagartija colirroja, culebra de escalera o el lagarto ocelado; y mamíferos como el zorro, conejo, lirón careto y las dos especies de erizos españoles, el moruno y el común».