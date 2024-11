Hallazgo insólito que lo cambia todo: 2 personas consiguen comunicarse en sueños

Comunicarse en sueños es un concepto que, hasta hace poco, era excluivo de la ciencia ficción o de las teorías místicas sobre los sueños. Sin embargo, recientes hallazgos científicos están cuestionando nuestra comprensión sobre la naturaleza de los sueños y la conciencia humana. En un experimento insólito, dos personas lograron comunicarse mientras soñaban, un avance que podría tener implicaciones profundas para la psicología y la neurociencia, entre otras disciplinas. El fenómeno de los sueños compartidos ha sido objeto de interés desde tiempos antiguos, pero, hasta ahora, la ciencia había carecido de evidencia sólida que respaldara la posibilidad de que dos personas pudieran sincronizar sus sueños y comunicarse.

Con el avance de la tecnología de monitoreo cerebral y el desarrollo de métodos de estimulación cerebral durante el sueño, la posibilidad de explorar y entender el estado onírico ha dado pasos significativos. Este hallazgo, producto de estudios realizados en laboratorios de sueño, ha abierto un nuevo campo de investigación conocido como «interacción onírica», en el que los científicos buscan entender cómo dos mentes pueden entrar en sintonía mientras se encuentran en la fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño. Este hallazgo podría revolucionar no sólo la comprensión de los sueños, sino también abrir nuevas vías en el tratamiento de trastornos mentales, la comunicación no verbal y la conexión emocional entre personas.

La ciencia confirma que es posible comunicarse en sueños

La empresa de neurotecnología REMspace, con sede en Estados Unidos, ha logrado un hito significativo: el 24 de septiembre de 2024, estableció la primera comunicación bidireccional entre dos personas en un estado de sueño lúcido. Este avance, que podría transformar la ciencia del sueño, abre nuevas puertas para el desarrollo de tecnologías de interacción humana, con aplicaciones potenciales en salud mental y aprendizaje.

Para llevar a cabo el experimento, REMspace diseñó un sistema innovador que identifica y analiza patrones de ondas cerebrales específicos de la fase REM (Rapid Eye Movement), la etapa del sueño en la que los sueños son más intensos y en la que los soñadores pueden volverse conscientes de que están soñando, logrando el llamado «sueño lúcido». En esta fase, los participantes fueron expuestos a estímulos auditivos mediante auriculares, escuchando una palabra en un idioma ficticio, Remmyo, que REMspace creó especialmente para el experimento. Enviaron la palabra «Zhilak» a ambos soñadores, quienes, sorprendentemente, lograron reconocerla y repetirla en el estado onírico, lo que confirma la posibilidad de una comunicación en sueños.

Los expertos en neurotecnología creen que esta capacidad de comunicarse en sueños podría tener importantes aplicaciones para la salud mental y el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, el sueño lúcido permite que el cerebro practique experiencias sin las limitaciones del cuerpo físico, lo que podría ayudar a enfrentar fobias, mejorar el control emocional e incluso perfeccionar habilidades motoras.

De esta forma, personas que sufren de ansiedad, estrés postraumático u otras condiciones podrían beneficiarse de un entorno seguro en el que, durante el sueño, puedan procesar y enfrentar sus miedos o traumas. A nivel de habilidades, atletas o artistas podrían ensayar técnicas complejas en sus sueños, generando patrones neuronales asociados a esas habilidades sin la fatiga o el riesgo de lesiones.

El avance es prometedor, pero la tecnología aún está en sus primeras fases de desarrollo. Michael Raduga, CEO de REMspace, reconoce que el equipo enfrenta el desafío de lograr una comunicación en tiempo real durante el sueño. Actualmente, el intercambio de palabras entre los soñadores ocurre de manera limitada, y el próximo objetivo de REMspace es lograr una interacción continua, similar a una conversación real, donde los mensajes se puedan transmitir y recibir de inmediato.

Una vez perfeccionada, esta innovación podría revolucionar la interacción humana, creando una nueva dimensión para la comunicación y el aprendizaje. La posibilidad de conectarnos mentalmente con otras personas durante el sueño cambia por completo la forma en que entendemos los sueños y la conciencia, al tiempo que también amplía los límites de lo que significa comunicarse y relacionarse.

Los datos más sorprendentes sobre los sueños

Los sueños han intrigado a la humanidad durante siglos y siguen siendo un área fascinante para la ciencia. La mayoría de los sueños ocurre en la fase REM del sueño, cuando el cerebro está más activo, aunque olvidamos cerca del 95% al despertar. Un fenómeno curioso es la parálisis del sueño, en la que el cuerpo está inmóvil para evitar que actuemos físicamente lo que soñamos. También existen los sueños lúcidos, donde algunas personas pueden ser conscientes y controlar sus acciones oníricas, algo que se estudia por sus beneficios terapéuticos.

La creatividad también se nutre de los sueños: ideas como la estructura del ADN y la canción «Yesterday» de The Beatles nacieron en sueños. Los sueños recurrentes suelen reflejar emociones o preocupaciones no resueltas, y aunque muchos creen que no sueñan, en realidad todos lo hacemos cada noche, aunque algunos no lo recuerden.