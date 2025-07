Escándalo en redes por el vaso de agua que no flota en China: los expertos sentencian y son claros

China se ha convertido en una potencia espacial que ha dado algunos elementos que pueden acabar siendo claves en redes sociales, el polémico vaso de agua ha dado mucho de qué hablar. Son tiempos de apostar claramente por una situación del todo inesperada que acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que debemos empezar a ver llegar determinados cambios de ciclo, será mejor que estemos pendientes de unas redes que nos pueden engañar.

Un vídeo que demuestren que estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. En estos días en los que quizás hasta la fecha no imaginaríamos en estas jornadas de novedades destacadas. Estamos viviendo una segunda carrera espacial en la que debemos empezar a visualizar un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podríamos ver llegar. Esta carrera que tenemos por delante ha dado algunas imágenes para la posteridad. Con unos nuevos retos que pueden acabar siendo esenciales, hasta el momento no sabíamos que China podría estar dando algún que otro paso hacia delante que quizás nos invite a ver un poco más allá.

Los expertos sentencian y son claros

China ha acabado siendo una de las principales potencias espaciales del momento. Todo el mundo quiere volver a un espacio que nos guarda más de una sorpresa. Estamos viendo como en este siglo la carrera por volver a la Luna o llegar los primeros a Marte es algo esencial.

Tendremos que empezar a ver llegar una situación de cambios que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener y eso quiere decir que tocará ver qué es lo que podemos hacer para lograr ese ansiado triunfo. Son muchos los países que no dudan en apostar un poco más ante un cambio importante.

Tocará estar muy pendientes de una situación que puede acabar siendo el que marque estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un vídeo que demuestra el poder de China en el espacio, en el que aparecen dos astronautas, ha desatado la polémica.

Sobre todo, al fijarnos en unos pequeños detalles que pueden ser claves. Hay un vaso de agua que está perfectamente situado sobre la mesa. El líquido no sale del recipiente y eso que están en una gravedad cero.

El vaso de agua que no flota en el espacio

El espacio es un lugar donde la gravedad no es un problema, por lo que, deberemos empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo, de la mano de una situación que puede ser esencial. Tocará ver qué es lo que puede pasar con este tipo de elementos.

Los expertos de ApNews ponen en el punto de mira este vídeo de los astronautas chinos: «dicen que el metraje es consistente con cómo se comporta el agua en gravedad cero, y no hay razón para dudar de la presencia de China en el espacio. Otros vídeos muestran a uno de los astronautas poniendo cuidadosamente el agua en el vaso usando un recipiente con una pajita, así como tiras que adhieren el vaso a la mesa. LOS HECHOS: Una compilación de imágenes filmadas a bordo de Tiangong, la estación espacial china, ha levantado sospechas en línea sobre su ubicación real, gracias al vaso de agua. Imágenes de noticias de una conferencia científica de 2021 por el equipo Shenzhou-13 de Tiangong y de las obras de regreso de la tripulación a la Tierra a lo largo de la compilación. El vaso de agua está resaltado en un círculo que se ha editado en el metraje».

Siguiendo con la misma explicación: «A las moléculas de agua les gusta pegarse al vidrio y también a otras moléculas de agua más de lo que les gusta dispersarse en el aire», dijo a la AP Jordan Bimm, investigador postdoctoral e historiador espacial de la Universidad de Chicago. «Así que si no hay fuerza externa, el agua permanece en ‘grumos’ en el entorno inagrávido, y en este caso dentro del vidrio». Añadió que la tensión superficial, una propiedad de la superficie de un líquido que ayuda a definir su forma y le permite resistir las fuerzas externas, «también funciona para ayudar a mantener la forma estática y presenta la ilusión de cómo actuaría el agua en el suelo».

Esta agua formaba parte de un experimento que no aparece en el vídeo: «Un vídeo separado publicado en Weibo, una plataforma de redes sociales popular en China, en junio de 2022 por el programa espacial tripulado de China muestra imágenes detrás de escena de la tripulación de Shenzhou-13 preparándose para su lección de transmisión en vivo vertiendo cuidadosamente agua en el vidrio a través de una pajita para que permanezca en su lugar. También muestra claramente las tiras que adhieren el vidrio a la mesa. Durante su lección, los taikonauts también demostraron otro comportamiento del agua único en entornos de gravedad cero al sumergir una pelota de ping pong en el vidrio. La pelota flotaría hasta la cima de la Tierra debido a la flotabilidad del agua, pero en el espacio permanece sumergida».