Día sin sombra mayo 2026: qué es este fenómeno solar, cuándo ocurre y en qué zonas se puede ver

Mirar al suelo a pleno mediodía y no ver prácticamente tu sombra parece un truco visual. Pero no lo es. El llamado día sin sombra, también conocido como zero shadow day o día cenital, es un fenómeno astronómico completamente real que vuelve a captar atención en mayo de 2026 en distintas partes del mundo.

No ocurre en todas partes. Tampoco es algo que puedas ver cualquier día del año. Y no, no significa que el Sol “queme más” porque sí. Lo interesante es que este fenómeno tiene una explicación astronómica bastante elegante y muy precisa.

Qué es exactamente el día sin sombra

Lo que sucede es que el sol se pone encima de la vertical de cualquier lugar, y los rayos caen de forma perpendicular. ¿El resultado? La sombra se encoge hasta quedar casi debajo del propio objeto, haciéndose casi invisible.

No desaparece por arte de magia. Simplemente queda escondida bajo el cuerpo o la base del objeto. Ese momento dura poco, a veces apenas unos minutos.

Es un fenómeno astronómico perfectamente conocido y relacionado con el movimiento de la Tierra respecto al Sol.

Por qué ocurre este fenómeno solar

La clave está en la inclinación del eje terrestre. La Tierra no gira completamente recta, está inclinada unos 23,5 grados. Este punto sobre el que cae el sol estaría entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio.

Ese punto recibe un nombre técnico: punto subsolar. Cuando ese punto coincide con la latitud exacta de una ciudad, llega el día sin sombra para esa ubicación.

No se puede ver en toda España

Aquí viene una duda frecuente. ¿Puede verse en España? En la España peninsular, no.

La razón es puramente geográfica. El fenómeno solo puede producirse entre los trópicos, es decir, entre aproximadamente 23,5° norte y 23,5° sur.

Madrid está demasiado al norte, Barcelona también, Sevilla, igual. Incluso las Islas Baleares quedan fuera.

La excepción española está en las Islas Canarias, pero con matices. Algunas zonas del archipiélago canario se sitúan muy cerca del Trópico de Cáncer, aunque en general quedan ligeramente al norte, por lo que no experimentan un día sin sombra perfecto como sí ocurre en regiones tropicales exactas.

Lo que sí pueden vivir es un Sol extremadamente alto con sombras muy reducidas en ciertas fechas.

Qué zonas del mundo sí pueden verlo

Aquí el mapa cambia mucho, el fenómeno es visible en regiones ubicadas entre los dos trópicos.

Eso incluye partes de México, India, Tailandia, Filipinas, Perú, Kenia, Uganda, Tanzania, Ecuador, Brasil, Colombia, y algunos países más.

Cada ciudad tiene sus propias fechas, no existe un “día mundial sin sombra”. Es un evento local, dependiente de la latitud exacta.

Por ejemplo, una ciudad cercana al ecuador puede experimentarlo dos veces al año con separación considerable entre ambos eventos.

Día sin sombra en mayo de 2026: cuándo ocurre

Mayo de 2026 concentra muchas observaciones porque el punto subsolar se desplaza hacia el norte antes del solsticio de junio. Eso significa que numerosas ciudades del hemisferio norte dentro de la franja tropical experimentan el fenómeno durante este periodo.

En Tailandia , por ejemplo, el recorrido de 2026 avanzó progresivamente entre abril y mayo conforme el Sol aparenta moverse hacia el norte.

, por ejemplo, el recorrido de 2026 avanzó progresivamente entre abril y mayo conforme el Sol aparenta moverse hacia el norte. En Hawái ocurre con fechas concretas según isla y latitud.

ocurre con fechas concretas según isla y latitud. En Honolulu , el fenómeno conocido localmente como Lāhainā Noon está previsto para finales de mayo de 2026.

, el fenómeno conocido localmente como Lāhainā Noon está previsto para finales de mayo de 2026. En partes de India, México o Filipinas, las fechas también caen entre primavera y verano, dependiendo del punto exacto.

No hay una única fecha universal porque todo depende de la posición geográfica.

A qué hora exacta ocurre

No siempre pasa a las 12:00 del reloj. Aquí hay otra confusión común. El fenómeno ocurre en el mediodía solar, no necesariamente al mediodía civil que marca tu reloj.

Eso depende de:

Longitud geográfica

Zona horaria

Horario de verano

Ecuación del tiempo (variación aparente del Sol)

Por eso puede ocurrir a las 12:17, 12:31 o incluso otro minuto bastante distinto según ciudad.

Cuánto dura el día sin sombra

No dura todo el día, ni siquiera una hora. El instante de sombra mínima suele ser muy breve.

Quizá unos minutos alrededor del momento exacto del cenit solar. Antes de ese punto, la sombra sigue existiendo aunque sea pequeña. Después, vuelve a alargarse poco a poco.

Es decir, el nombre “día sin sombra” es llamativo, pero técnicamente hablamos de una ventana muy corta dentro de una jornada concreta.

Aun así, visualmente resulta impactante.

¿Es peligroso mirar el fenómeno?

Mirar el suelo, no, mirar directamente al Sol, sí. Eso no cambia porque sea un evento curioso.

De hecho, con el Sol tan alto y directo, observarlo sin protección adecuada puede dañar seriamente la vista.

No necesitas mirar al Sol para disfrutar del fenómeno. La gracia está precisamente en observar la ausencia o reducción extrema de sombras.

Si haces fotos, mejor usar referencias verticales claras.

Y si estás en zonas tropicales con calor intenso, conviene sumar protección solar porque la radiación puede ser fuerte.

¿Hace más calor ese día?

No necesariamente. El hecho de que el Sol esté perpendicular significa máxima incidencia directa en ese instante, sí.

Un día sin sombra no tiene por qué ser el más caluroso del año, de hecho, en varios países los observatorios astronómicos recuerdan esto precisamente porque es una creencia extendida.

Lāhainā Noon: el caso más famoso

Si este fenómeno te suena, probablemente sea por Hawái.

Allí el evento recibe el nombre de Lāhainā Noon, una denominación popularizada por el Bishop Museum.

Es probablemente el ejemplo mediático más conocido del día sin sombra. Durante esos minutos, objetos verticales parecen perder su sombra visible.

Incluso esculturas diseñadas para proyectar sombras muestran efectos curiosos. El fenómeno atrae curiosidad turística y divulgación científica cada año.

No porque sea raro astronómicamente, sino porque visualmente es muy llamativo y fácil de entender.

¿Se puede predecir con exactitud?

Con bastante precisión. Los cálculos astronómicos permiten saber cuándo el Sol alcanzará el cenit en una latitud concreta.

Herramientas de posición solar y observatorios astronómicos publican estos horarios.

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Primer día sin sombra

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