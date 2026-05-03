7 plantas que crecen en la sombra y están agusto en rincones donde el sol no llega

Hay plantas que también agradecen estar a la sombra. Existe la falsa teoría de que para que crezcan los vegetales es mejor estar al sol, pero en el complejo mundo de la flora encontramos un gran número de plantas que tendrán un buen crecimiento si viven en un rincón y en la sombra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las plantas que crecerán más si están a la sombra.

Con la llegada de la primera, el aumento de las temperaturas y el cambio de hora que proporciona más minutos de luz durante el día, es el momento adecuado del año para meterse en un mundo maravilloso: el de plantar una planta. Si eres novato, antes de llevar a cabo este proceso tendrás que seguir una serie de pasos para no perecer en el intento. O mejor, incluso podrás ir a tu sitio de confianza y comprar una planta. Ahí evitarás llevar a cabo un proceso arduo, pero sí que tendrás que andar con precaución para llevar a cabo el proceso de regado que estas plantas necesitan.

Las plantas que crecen a la sombra

En el mundo de la flora hay muchas cosas que debes saber y una principal es que hay muchas plantas que viven mejor a la sombra que con los rayos de sol impactando directamente sobre ellas. Sombra no quiere decir que vivan en la oscuridad, sino que tendrá que estar iluminada para hacer la fotosíntesis, pero sin exponerla demasiado. Así que a continuación te relatamos siete plantas que vivirán mejor a la sombra:

Lengua de suega

La lengua de suegra, conocida como Sansevieria trifasciata, es uno de los clásicos que pueden vivir a la sombra con unos cuidados básicos. La mejor ubicación puede ser cerca de las puertas o ventanas, pero siempre recibiendo luz de forma indirecta. Tiene una gran capacidad para purificar el aire y liberar oxígeno por las noches.

Potos

El Epipremnum aureum también es un clásico de las casas españolas, por su gran capacidad para vivir a la sombra. Estas plantas agradecen una exposición luminosa, pero evitando el sol directo. Debes tener en cuenta que sufre a temperaturas inferiores a los 5 ºC, por lo que agradece los climas cálidos.

Planta de hierro

La Aspidistra elatior es una planta que se caracteriza por crecer bajo condiciones adversas, como pueden ser la poca luz, la falta de riego y los cambios de temperatura.

Planta de la oración

La calathea es una planta que puede vivir mejor a la sombra, pero que sí es más complicada en lo que respecta al riego, ya que necesita agua filtrada de lluvia para tener un mejor crecimiento.

Alegría del hogar

Su propio nombre lo dice: tener una maceta con estas flores dará un toque alegre a tu hogar, pero para ello tendrás que tener precaución con el sol. Hay que evitar exponerla a la luz directa y por ello la tendrás que ubicar en un lugar donde reciba sombra parcial.

Cóleo

La coleus es otra planta preciosa que puede reinar en tu hogar, pero siempre viviendo a la sombra. Sus preciosas hojas aterciopeladas agradecerán no estar cerca de corrientes de aire, la calefacción o el aire acondicionado.

Cuna de Moisés

Tener un espatifilo en casa también es un clásico de los hogares españoles. También se le conoce como lirio de la paz o cuna de Moisés; tiene la capacidad de mejorar el aire en las zonas interiores y por ello es un buen consejo que la tengas dentro de una habitación en la que no haya grandes corrientes de aire ni luz directa.