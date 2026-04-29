Los zoólogos advierten: el abandono agrícola y las plantas invasoras aceleran la expansión de un ave africana en España

La falta de rentabilidad de algunos cultivos está provocando que muchas zonas agrícolas pierdan uso, se llenen de vegetación y de plantas invasoras y cambien definitivamente de aspecto. Lo que pocos saben es que una consecuencia es la llegada de animales que aprovechan estas transformaciones.

Eso es lo que ocurre con la estrilda común, un ave originaria del África subsahariana que ya está asentada en la Península Ibérica. Es un pájaro pequeño, adaptable y muy oportunista, que ha encontrado en los antiguos campos agrícolas y en los humedales un escenario perfecto.

Lo que no sabíamos es que su aumento en España está relacionado con el abandono agrario y con dos plantas invasoras concretas: el plumero de la Pampa y la caña común. Esta es la conclusión de un estudio liderado por Pau Lucio-Puig y publicado en Journal of Ornithology.

Por qué el abandono agrario favorece a la estrilda común en España, según la zoología

La investigación se centró en dos humedales mediterráneos del este peninsular: la Marjal de la Safor y el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva. Los eligieron por ser zonas donde conviven carrizales, arrozales, cultivos, antiguos huertos de naranjos y parcelas abandonadas.

Los investigadores realizaron 1.564 censos puntuales entre marzo de 2022 y abril de 2023. En total, revisaron 71 puntos repartidos por los principales hábitats de ambas áreas.

La estrilda común apareció en 45 de esos 71 puntos. Es decir, no se trata de una presencia aislada, sino de una especie capaz de moverse entre distintos ambientes humanizados y encontrar refugio.

El problema es que el abandono de campos, especialmente de los antiguos huertos, genera zonas con matorral, herbáceas y vegetación densa. Para un ave pequeña que necesita alimento, refugio y lugares donde moverse en grupo, ese cambio puede convertirse en una oportunidad.

Por qué las plantas invasoras ayudan a un ave exótica a asentarse en España

El punto más llamativo del estudio es la relación con el plumero de la Pampa y la caña común. Ambas especies vegetales aparecen asociadas de forma positiva a la presencia de la estrilda común.

No significa que el ave dependa exclusivamente de estas plantas invasoras para alimentarse. De hecho, el estudio no encontró una preferencia clara por plantas nativas o exóticas cuando analizó las especies consumidas.

Aquí lo importante es el hábitat. Estas plantas crean estructuras densas, refugios y recursos que pueden facilitar la presencia de la estrilda común en espacios alterados por la actividad humana.

Hay que tener en cuenta que la caña común ocupa mucho terreno en España y el plumero de la Pampa se ha expandido con fuerza en zonas marcadas por el abandono agrario.

Las conclusiones de los zoólogos sobre la expansión de un ave africana por España

La estrilda común vive en España durante todo el año, aunque es cierto que las observaciones aumentaron a partir del verano y alcanzaron su punto máximo a mediados de otoño.

La conclusión de los zoólogos es que este patrón encaja con una especie que forma grupos y aprovecha recursos temporales. En otoño e invierno se registraron más aves por punto de muestreo, con un máximo de 24 individuos en un solo punto.

La estrilda común se alimentó de distintas plantas y mostró capacidad para explotar recursos variados. Es decir, tiene una gran flexibilidad para sobrevivir.

En todo caso este pájaro no es una amenaza inmediata para las especies locales. De hecho, de momento no hay una interferencia clara con aves nativas por la dieta.