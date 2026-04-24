Los agricultores griegos están que trinan: se están pudriendo toneladas de patatas por las importaciones desde Egipto

Los agricultores españoles ya saben lo que es luchar contra la competencia del campo africano, pero no son los únicos que lo sufren en Europa. En Grecia están viviendo el mismo problema con los cultivos de patata de Egipto.

El foco del problema está en el norte de Grecia, en Ano Vrontou. Allí los agricultores tienen más de 6.000 toneladas de patatas sin vender en los almacenes. Y todo por culpa de la competencia egipcia.

Estamos hablando de una producción local de primera calidad y cultivada a muchos metros de altitud, pero no tienen hueco comercial porque los distribuidores prefieren patatas africanas más baratas. Parecía un bloqueo puntual, pero se ha convertido en una amenaza muy seria para la agricultura.

Por qué las importaciones de patata de Egipto están destrozando la agricultura de Grecia

Ano Vrontou es una de las regiones griegas más destacadas por el cultivo de la patata. El pueblo de Serres es famoso por producir un tubérculo de gran calidad y muy valorado por su sabor.

Por eso el golpe es todavía más duro. Los almacenes de Grecia están llenos de patatas de primera calidad que no tienen salida en el mercado, mientras se importan miles de toneladas más baratas desde Egipto.

Esa combinación es lo que más cabrea a los agricultores griegos: Tienen el mejor género, tienen el mejor cultivo y el trabajo está hecho, pero las ventas no van de la mano.

El agravante es que las pérdidas no son el fruto de una mala cosecha. Hay patatas, pero falta un canal real para colocarlas antes de que pierdan valor o se echen a perder.

Por qué la crisis del cultivo de la patata es un problema de estado en Grecia

Es relativamente común ver a agricultores quejándose de la competencia extranjera, pero aquí el agravante es que no sólo es un problema de precios, sino de supervivencia.

Muchos agricultores están teniendo que abandonar el campo por no ser capaces de vender las patatas. De hecho, la única forma de comercializarlas es dejarlas a un precio que apenas cubre costes.

Y es un círculo vicioso que va a más. La imposibilidad de cubrir pérdidas se arrastra campaña a campaña, y una buena cosecha ya no sirve para cubrir los agujeros del año anterior.

Qué puede pasar con los agricultores griegos si no consiguen vender patatas

Hemos visto casos de familias de agricultores que consiguen ganar mucho dinero vendiendo individualmente su cosecha al consumidor, pero pensar en que esto se pueda aplicar de forma mayoritaria es una quimera.

Por ello, existe el riesgo de que el cultivo de patatas desaparezca de Ano Vrontou. Más allá de la tragedia económica, sería un drama social y medioambiental porque es una industria muy arraigada en la zona.

De ahí que varios agricultores estén intentando llevar el debate al terreno del consumo. La idea que plantean es sencilla: si el comprador local opta por producto griego en lugar de importado, sostiene al productor de la zona y ayuda a que ese dinero siga circulando en la propia comunidad.