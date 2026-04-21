El milagro que nadie vio venir: Etiopía rompe moldes y pasa del 14% al 23% de superficie forestal en sólo 6 años

Etiopía logra una transformación ambiental radical en la región al elevar su superficie forestal de forma drástica en apenas 6 años. Los datos oficiales confirman que el país de África alcanzó una cobertura del 23,6% en 2023, una cifra que contrasta con el 17,2% registrado en 2019, según los reportes gubernamentales presentados recientemente.

La estrategia, denominada Green Legacy Initiative, forma parte de unas políticas de Estado enfocadas en la resiliencia climática y la reforestación, por parte del primer ministro Abiy Ahmed.

El éxito de estas plantaciones sistemáticas permite al país acceder a fondos derivados de los mercados de carbono, recursos que las autoridades pretenden destinar a los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres y jóvenes.

Etiopía reforesta su territorio tras 6 años

El Green Legacy Initiative es un programa de siembra anual que comenzó en 2019. Según la información difundida por la Ethiopian News Agency (ENA), Etiopía consiguió que su superficie forestal escalara hasta el 23,6% el pasado año, tras partir de un 17,2% al inicio del plan.

El Gobierno etíope presentó estos resultados en la oficina del primer ministro, donde recalcaron que el cambio de mentalidad en la población resultó clave para obtener tales métricas de recuperación ambiental en apenas 6 años.

«Nuestro objetivo para el 2024 es alcanzar los 40 mil millones de plántulas de nuestro objetivo general de 50 mil millones, lo que significa que necesitamos plantar colectivamente 7,5 mil millones de plántulas en este ciclo de siembra» agregó primer ministro Abiy Ahmed.

Así, para el ciclo de siembra de 2024, el objetivo nacional fijó una meta de 7.500 millones de plántulas.

Agricultura y soberanía alimentaria en Etiopía

La transformación de Etiopía no se limita a reforestar bosques; el sistema agroalimentario experimentó una evolución que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de su representante Farayi Zimudzi, califica como un estándar para el resto del continente.

«Esto es algo de lo que muchos países africanos pueden aprender y copiar», dijo Farayi Zimudzi.

La inversión masiva en el cultivo de trigo destaca especialmente, ya que el país combina ahora la agricultura de secano con sistemas de riego modernos para potenciar la cosecha. Esta dualidad técnica permite aumentar la disponibilidad de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones.

Zimudzi señala que Etiopía marca el camino en África mediante la integración de diversas cadenas de valor. Iniciativas como el Bounty of Basket refuerzan sectores específicos como la apicultura y la producción láctea. De hecho, el país ya ostenta el liderazgo en producción de miel dentro del continente africano.

La infraestructura logística para conectar las zonas de cultivo con los centros de procesamiento también resulta indispensable, pues el objetivo actual pasa por minimizar el desperdicio de productos y abaratar los costes para el consumidor final.

El futuro de la reforestación en Etiopía

Lo que sigue ahora para el país es consolidar estos avances mediante la gestión de enfermedades animales y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad.

La representante de la FAO indica que el futuro de África depende de «realizar más acciones y hablar menos», una premisa que Etiopía aplica con sus programas de conservación de suelos y recuperación de tierras degradadas en estos 6 años. La meta es mantener la productividad agrícola mientras se protege el patrimonio natural.

A su vez, la sanidad del ganado figura como una prioridad inmediata para satisfacer la demanda interna y mejorar las oportunidades de venta en mercados extranjeros. Con la obtención de nuevos recursos para potenciar el sector avícola y el apoyo continuo a los pequeños apicultores, el Gobierno busca un reparto equitativo de la riqueza generada.

Estos temas se discutieron en 2025 bajo el marco de la 19.ª Reunión del Equipo Multidisciplinario (MDT-19) de cuatro días de duración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para África Oriental, que tenía como tema principal el «Fortalecimiento de la asociación y la inversión para la transformación acelerada del sistema agroalimentario y la resiliencia climática en la subregión de África oriental».