Descubrimiento inaudito en la ciencia: encuentran un fósil de 3 millones de años que reescribe la historia

Un fósil de 3 millones de años reescribe la historia, siendo un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un descubrimiento que se convierte en inaudito en la ciencia de tal forma que deberemos empezar a pensar en un giro radical en la manera en la que nos han enseñado la historia de la humanidad. Es importante conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente la ciencia nos lanza serios desafíos, a medida que va avanzando en los sistemas de análisis y datación.

El estudio del pasado no es nada sencillo y menos cuando estamos ante un giro radical que hasta la fecha no sabíamos, por lo que, quizás, hasta ahora no teníamos en consideración algunos elementos que serán esenciales. Un cambio radical en la forma de ver la realidad que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un giro importante que puede ser clave en estas jornadas. La arqueología ha dado una noticia que cambiará por completo la historia de la humanidad.

Descubrimiento inaudito en la ciencia

La ciencia ha dado un giro inaudito que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega de la ciencia que estudia el pasado, de una forma que quizás nos sorprenderá. Este tipo de descubrimiento que puede acabar siendo lo que nos dará un giro destacado en estos días.

Un fósil de 3 millones de años que reescribe la historia puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. El pasado puede darnos algunas novedades que pueden convertirse que la antesala de una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca.

Llega un cambio destacado que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar generando más de una situación inesperada. Una situación del todo inesperada que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden ser claves. La ciencia nos ha dado un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Encuentran un fósil de 3 millones de años que cambia la historia

Este fósil insinúa que puede acabar siendo este elemento que puede acabar siendo lo que nos haga ver a la humanidad llegar a este punto del planeta, mucho antes de lo esperado. Parece que el ser humano, tiene una serie de elementos que van de la mano de determinados cambios que pueden ser claves.

Una nueva línea podría habernos llevado hasta la humanidad tal y como necesitamos conocer, siguiendo este artículo en The Guardian: «Little Foot, uno de los fósiles de homínidos más completos del mundo, puede ser una nueva especie de antepasado humano, según una investigación que plantea preguntas sobre nuestro pasado evolutivo. Presentado públicamente en 2017, Little Foot es el esqueleto de australopithecus más completo jamás encontrado. Los huesos del pie que le dan nombre al fósil se descubrieron por primera vez en Sudáfrica en 1994, lo que llevó a una minuciosa excavación durante 20 años en el sistema de cuevas de Sterkfontein. El profesor Ronald Clarke, paleoantropólogo de la Universidad de Witwatersrand, que dirigió el equipo que excavó el esqueleto, atribuyó a Little Foot a la especie Australopithecus prometheus. Otros creían que era Australopithecus africanus, una especie descrita por primera vez en 1925 y que se había encontrado previamente en el mismo sistema de cuevas. Australopithecus, que significa «simio del sur», era un grupo de homínidos que existían en África hace 4,2 m de años».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero un nuevo estudio dirigido por investigadores australianos, publicado en el American Journal of Biological Anthropology, ha encontrado que los rasgos de Little Foot difieren de ambas especies, lo que plantea una tercera posibilidad. «Creemos que es una especie anteriormente desconocida y no muestreada de antepasado humano», dijo el Dr. Jesse Martin, adjunto de la Universidad La Trobe en Melbourne, quien dirigió la investigación. «No parece Australopithecus prometheus… pero tampoco parece que todos los africanos salgan de Sterkfontein. Martin, también investigador postdoctoral de la Universidad de Cambridge, agregó: «Esta cosa será parte de un linaje de homínidos, por lo que es posible que no solo tengamos un punto en nuestro árbol genealógico humano que no habíamos descubierto antes, sino una rama entera de ese árbol». Por lo que, quizás descubriremos algunos elementos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para entender nuestro pasado.