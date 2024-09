¿Cómo son los ecosistemas de carbono azul?

El carbono azul hace referencia al carbono que se almacena de forma natural en los ecosistemas marinos y costeros. Los principales ecosistemas responsables de este almacenamiento son los manglares, las praderas marinas y las marismas.

Los ecosistemas de carbono azul juegan un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Tienen un alto nivel de almacenamiento de dióxido de carbono, lo cual resulta fundamental para reducir el exceso de carbono en la atmósfera.

El carbono azul

Para combatir las consecuencias del cambio climático y mitigar sus efectos, es necesario aprovechar la capacidad de los ecosistemas marinos para absorber y almacenar dióxido de carbono (CO2) del agua. Este proceso se conoce como carbono azul.

El carbono puede clasificarse en dos tipos principales. El carbono verde es el capturado por los bosques terrestres. Entre tanto, el carbono azul es absorbido por las plantas marinas en los ecosistemas costeros.

Los ecosistemas acuáticos no solo absorben CO2 del agua, sino que también lo almacenan en los sedimentos oceánicos. Este carbono puede permanecer allí durante siglos. Esto convierte a estos hábitats en sistemas de secuestro de carbono extremadamente eficientes.

La importancia del carbono azul

Un informe de WWF, titulado Blue Carbon: A New Concept for Reducing the Impacts of Climate Change by Conserving Coastal Ecosystems in the Coral Triangle, destaca la importancia de los ecosistemas costeros como sumideros de carbono.

Su capacidad para almacenar carbono es hasta cuatro veces más que los bosques tropicales. De hecho, no solo almacenan carbono en sus suelos, sino también en su vegetación.

Por ejemplo, los manglares, que se encuentran en la intersección de ríos, mar y costa, retienen entre seis y nueve toneladas de dióxido de carbono por hectárea cada año. Las marismas saladas tienen una capacidad de almacenamiento de carbono similar.

Por su parte, las praderas de pastos marinos ocupan solo el 0,2% del fondo marino, pero capturan aproximadamente el 10% del carbono almacenado por los océanos. Se estima que pueden absorber carbono de la atmósfera hasta 35 veces más rápido que los bosques tropicales, reteniendo cerca de cuatro toneladas de carbono por hectárea al año.

Características de los ecosistemas de carbono azul

Capacidad de captura de carbono: como hemos visto, estos ecosistemas son extremadamente eficaces en la captura y almacenamiento de carbono. A través del proceso de fotosíntesis, las plantas que habitan en estos ecosistemas absorben CO2 de la atmósfera y lo almacenan en su biomasa. Además, el carbono también se acumula en el sedimento, donde puede

Biodiversidad: los manglares, por ejemplo, son el hogar de numerosas especies de peces, crustáceos, aves y otros organismos . Las praderas marinas proporcionan hábitats esenciales para muchas especies marinas, incluidas las tortugas y los manatíes.

. Las praderas marinas proporcionan hábitats esenciales para muchas especies marinas, incluidas las tortugas y los manatíes. Protección costera: los ecosistemas de carbono azul actúan como barreras naturales que protegen las costas de la erosión y los efectos de las tormentas. Los manglares, en particular, son conocidos por su capacidad para reducir la fuerza de las olas y minimizar el impacto de los huracanes.

de la erosión y los efectos de las tormentas. Los manglares, en particular, son conocidos por su capacidad para reducir la fuerza de las olas y minimizar el impacto de los huracanes. Filtración y calidad del agua: juegan un papel muy beneficioso en la filtración de contaminantes y la mejora de la calidad del agua . Las raíces de las plantas ayudan a atrapar sedimentos y nutrientes en exceso, lo que contribuye a un entorno acuático más saludable.

. Las raíces de las plantas ayudan a atrapar sedimentos y nutrientes en exceso, lo que contribuye a un entorno acuático más saludable. Beneficios socioeconómicos: las comunidades que dependen de los recursos naturales de estos ecosistemas, como la pesca y el turismo, se benefician enormemente de ellos. La conservación y restauración de estos ambientes no solo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también apoya la economía local.

Amenazas a los ecosistemas de carbono azul

A pesar de sus beneficios, los ecosistemas de carbono azul enfrentan serias amenazas debido a la actividad humana, como la urbanización, la contaminación, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático. La pérdida de estos ecosistemas no solo contribuye al aumento de las emisiones de carbono, sino que también pone en peligro la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades costeras.

El impacto actual

A pesar de su importancia, los ecosistemas de carbono azul están enfrentando una pérdida alarmante. A nivel global, la tasa de desaparición de estos ecosistemas es hasta cuatro veces superior a la de los bosques terrestres. Como veremos a continuación, el panorama es preocupante.

Manglares

Estos ecosistemas están perdiéndose a una tasa de aproximadamente 2% anual. A pesar de representar solo el 0,7% de la superficie terrestre, la deforestación de los manglares contribuye hasta el 10% de las emisiones globales asociadas con la deforestación.

Marismas

Las marismas se están reduciendo entre un 1% y un 2% por año. Aunque cubren aproximadamente 140 millones de hectáreas, han perdido más del 50% de su cobertura global histórica.

Praderas Marinas

A pesar de cubrir menos del 0,2% del fondo oceánico, las praderas marinas almacenan cerca del 10% del carbono depositado en los océanos cada año. Se están perdiendo a una tasa del 1,5% anual y han disminuido al 30% de su cobertura histórica a nivel mundial.

Lecturas recomendadas

Ecosistemas de carbono azul y cambio climático

Creación de proyectos de carbono azul