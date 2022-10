¿Cómo podemos detectar a alguien que miente?

Todo el mundo miente, esto es un hecho. A diario las personas son objeto de mentiras y medias de verdades, de todo tipo, que muchas veces pasan desapercibidas. No obstante, el ser humano no siempre saber mentir, de hecho, existen muchas señales en el lenguaje corporal, las micro expresiones y las reacciones que permiten detectar a la persona que miente. Para poder interpretar las señales de manera certera, es necesario desarrollar las habilidades de observación, percepción y análisis, para descubrir si alguien está diciendo la verdad o no.

Regla de oro: encuentra inconsistencias en su comportamiento

Todas las personas tienen rasgos de comportamiento fijos que se pueden identificar fácilmente. Cuando una persona quiere mentir es consciente del riesgo que va asumir y deja de comportarse de forma automática y segura. Es entonces cuando comienza a comportarse de manera inconsistente. Si, por ejemplo, la persona en cuestión suele sonreír todo el tiempo, al mentir, dejará de hacerlo y se pondrá serio.

Por supuesto, un solo gesto no es suficiente para identificar una mentira, pero si se suman varias señales, es muy probable que la persona esté ocultando algo.

Señales que delatan que alguien miente

Miradas huidizas

Siempre que una persona desvía su mirada hacia las esquinas y los rincones, tiene miedo de dar una respuesta sincera. Asimismo, si mantiene sus ojos cerrados mientras parpadea por más de uno o más segundos, existe la posibilidad de que esté mintiendo, ya que se trata de un mecanismo de defensa.

Posturas rígidas

Para mentir una persona tiene que tener un gran autocontrol de su cuerpo, es por esto que al decir una mentira adoptan una postura más rígida y tensa. Por el contrario, cuando se habla con la verdad, el cuerpo se relaja y hay más gesticulación, porque son movimientos que se hacen de forma inconsciente.

Repetición de palabras y frases

Cuando una persona no tiene nada que ocultar, responderá ante cualquier pregunta con sencillez y naturalidad. Pero si ha de inventar la respuesta, su discurso será memorizado y cerrado para evitar las inconsistencias. Además, la repetición de palabras y frases le ayuda a convencerse a sí mismo y a los demás de que lo que está diciendo es la verdad.

Mover mucho la cabeza

Otro movimiento corporal poco natural que las personas mentirosas usan para mostrarse interesado y ganarse la confianza de otras personas, es mover mucho la cabeza. Con frecuencia, el balanceo o giro de cabeza es un gesto que antecede una respuesta directa.

Dar mucha información

Para desviar a los demás, los mentirosos acostumbran adornar su discurso con muchos detalles que no se les ha pedido. De esta manera consiguen credibilidad. También tienden a mostrarse muy colaboradores porque que creen que así pueden ganarse la confianza de la persona que quieren engañar.

Por último, cuando sospeches que alguien te está mintiendo, la mejor manera de comprobarlo es cambiando el tema de conversación. Si al hacerlo notas que la persona está mucho más relajada, muy probablemente te estuvo mintiendo antes.