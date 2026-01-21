Los científicos no salen de su asombro con el vakamulo, el jabalí de Galicia que arrasa con sus 200 kilos de peso

Un jabalí de Galicia ha dejado en shock a los científicos, el vakamulo es un ejemplar que arrasa con todo con sus 200 kilos de peso. Un jabalí convencional rara vez llega a esta envergadura, pero en esta comunidad autónoma podemos descubrir la esencia de unos animales que sobrepasan todos los niveles de peso y de volumen. Un super jabalí que pone los pelos de punta y que puede convertirse en un nombre que jamás olvidaremos.

El asombro es mayor cuando lo sentimos tan cerca, en una de las comunidades autónomas donde vive más gente, hemos descubierto la esencia de un tipo de animal que, sin duda alguna, puede acabar siendo uno de los más buscados por estas fechas. Es importante disponer de algunos detalles de este tipo de animales que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar. La naturaleza puede sorprendernos y hacerlo de tal manera que podremos descubrir lo mejor de un tipo de elemento que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Estamos ante un ser que nos descubre un territorio peculiar.

No salen de su asombro los científicos con el vakamulo

El nombre de vakamulo quizás nos parecerá extraño, pero es ideal para describir a un animal de esos que impresionan. Un ser que puede convertirse en la antesala de algo más, si tenemos en cuenta el origen de este animal y las cualidades que debe tener.

Estaremos muy pendientes de cada uno de los animales que llegan sin avisar y acaban siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta de unas peculiaridades que, sin duda alguna, podrán convertirse en un elemento que sorprenderá a más de uno.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle contará y puede acabar siendo un elemento que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. El jabalí es una de las especies que más tenemos en España, pero cuidado, ninguno de estas dimensiones o casi ninguno.

Un animal que se reproduce a gran velocidad y puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este es el jabalí de Galicia que arrasa con sus 200 kilos

Los 200 kilos de este jabalí de Galicia le dan un nombre propio que deberemos empezar a tener en consideración y que, sin duda alguna, no deberíamos empezar a visualizar de una forma muy concreta. Es hora de conocer un poco más a este vakamulo que rompe todos los récords.

Desde el blog de Cazaworld nos explican que: «El abandono del campo y la inventiva de algunos cazadores ha dado lugar a una nueva especie en los campos españoles: el «vakamulo». Jabalíes de gran peso están protagonizando muchas de las jornadas de caza en terrenos gallegos. Los cazadores de la Ribeira Sacra, enmarcada entre los ríos Cabe, Sil y Miño, han bautizado a estas piezas de caza mayor como animales fuera de lo común.«El abandono del medio natural provoca que sean unos animales así de grandes. Llevan muchos años campando a sus anchas por la Ribeira Sacra. De hecho, los jabalíes entran en Galicia por la cuenca del Sil», explica Senén Ramos, uno de los cazadores que integran la cuadrilla de Monteros Ribeira Sacra. «Los bautizamos como «vakamulos» porque que sean así de grandes depende de las condiciones del medio o del alimento que tienen», añade».

Siguiendo con la misma explicación: «La Ribeira Sacra es una comarca gallega que dibuja un límite natural entre las provincias de Lugo y Orense. Con una orografía abrupta, caracterizada por el encajonamiento de sus cuencas hidrográficas, esta comarca es conocida por la singularidad de sus vinos y por la alta producción de castañas en la parte orensana. La variedad de cultivos, con árboles frutales, adorna estos terrenos, siendo esta disposición de recursos, unido al abandono del campo, es uno de los motivos que los lugareños dan a que haya jabalíes con pesos entre 150 y 200 kilogramos. Los «vakamulos» tienen un ecosistema ideal en la Ribeira Sacra: alimento abundante y variado, tranquilidad y un terreno abrupto que los fortalece desde que nacen. «Hay gente que ya no limpia los sotos y los jabalíes tienen ahí las castañas, perfectas para coger la grasa para tener esos cuerpos», cuenta Ramos, el cazador de la Ribeira, que dice que ahora las hembras tienen dos celos y no uno como antes».

Por lo que, este animal puede causar estragos en este territorio por tratarse de un punto del país con unas características que podrían extenderse.