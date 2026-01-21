Científicos descubren la criatura más aterradora: la ‘Bola de la Muerte’, la esponja que devora presas en las profundidades

La ‘Bola de la Muerte’ parece sacada de un guion de alguna película de Hollywood, pero es real, los científicos han descubierto una criatura aterradora, una esponja que devora presas. La realidad siempre supera la ficción y en este caso, estamos ante un tipo de animal que puede convertirse en la antesala de algo más. De una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Un viaje a las profundidades del océano más propia de Julio Verne que de uno de los científicos que forma parte de esta expedición que nos ha descubierto lo mejor de un cambio radical de ciclo que puede acabar siendo esencial. Estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden ser las que nos harán ver a este animal desde otro punto de vista. Un ser que ha llegado a nuestra realidad describiendo una auténtica película de terror, desconcierta hasta los más expertos. Sin duda alguna, estamos ante un fenómeno de la naturaleza que nos llevará a un punto de no retorno para el que quizás no estamos del todo preparados.

La criatura más aterradora descubierta por los científicos

Los científicos han descubierto la criatura más aterradora de los últimos tiempos, estamos ante un animal que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. De una manera de ver el mar que nos hará pensar en todo lo que tenemos por delante y la forma en la que nos afectará.

Un punto de inflexión que, sin duda alaguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Es hora de conectar directamente con unos mares que parece que esconden auténticas joyas, detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Con la mirada puesta en algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este ser que emerge de las profundidades del océano nos aporta una serie de cambios de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar.

Los expertos que han analizado a este animal no salen de su asombro, al descubrir un ser de esos que impresionan y que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, cada vez pueden aparecer más nuevas especies, donde no lo esperaríamos.

La Bola de la Muerte la esponja que devora presas desde las profundidades

Desde las profundidades podemos descubrir esta esponja que devora presas, una nueva especie animal que ha sido bautizada como la Bola de la Muerte. Un animal que pone los pelos de punta, nada más verlo y comprobar de que es capaz este ser que acaba de aparecer.

Tal y como se presenta desde el blog de la Universidad de Yale: «Los científicos han descubierto 30 nuevas especies en los profundos recovecos del Océano Austral, incluidos gusanos de escama iridiscente y una esponja carnívora de «bola de la muerte». La pequeña esponja redonda, del género Chondrocladia, está cubierta de pequeños ganchos que atrapan presas, según la Fundación Nippon-Nekton Ocean Census, que confirmó los descubrimientos. Los gusanos de la escala, del género Eulagisca, están blindados y brillan tenuemente en azul. Los científicos también detallaron nuevos tipos de plumas marinas, estrellas de mar, bivalvos y corales negros que se encuentran en las profundidades del océano».

Siguiendo con la misma explicación: «En general, los investigadores recogieron miles de especímenes y fotos del fondo del Océano Austral, buscando en trincheras, alrededor de volcanes inactivos y cerca de respiraderos hidrotermales. En su búsqueda, descubrieron nuevos jardines de coral y grabaron las primeras imágenes de un calamar colosal juvenil. En una incurución, los científicos exploraron una franja de fondo marino descubierta por el parto de una enorme plataforma de hielo en la Península Antártica, encontrando una serie de vida marina que previamente había sido sellada bajo más de 400 pies de hielo. «El Océano Austral sigue siendo profundamente inframeso», dijo Michelle Taylor, jefa de ciencia de The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census. «Hasta la fecha, solo hemos evaluado menos del 30 por ciento de las muestras recogidas de esta expedición, por lo que confirmar 30 nuevas especies ya muestra cuánta biodiversidad aún no está documentada».

Todavía quedan muchas especies por documentar si nos fijamos en datos que descubrimos de los expertos: «Los científicos estiman que hay hasta 2 millones de especies en los océanos, pero de ellas, solo 240.000 han sido identificadas formalmente. Encontrar nuevas especies, dicen, podría conducir a avances en la conservación, la medicina y la ciencia de los materiales. La Fundación Nippon-Nekton Ocean Census se ha fijado el objetivo de descubrir 100.000 nuevas especies oceánicas».