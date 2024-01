Un grupo de científicos chinos, el mismo que llevó a cabo la primera clonación exitosa de primates en el año 2018, ha conseguido ahora clonar otra especie, un mono rhesus que ha logrado sobrevivir más de tres años. El equipo, liderado por Zhen Liu y Qiang Sun, de la Academia de Ciencias China en Shanghai, utilizó en 2018 la misma técnica que se empleó en el caso de la famosa oveja Dolly.

Ahora han conseguido la clonación del mono rhesus con una variante más sofisticada de la tecnología genética. Para ello mejoraron la técnica desarrollaron un método que proporcionó al embrión clónico en desarrollo una placenta sana. Con esta clonación, aseguran avanzar en el conocimiento de la clonación de primates y en su mejora de cara a futuros procesos.

La revista Nature Communications ha sido el canal en el que han dado a conocer todos los detalles de esta clonación del mono rhesus. El método de clonación se denomina en realidad «proceso de transferencia nuclear de células somáticas».

Eso es precisamente lo que el equipo de Zhen Liu y Qiang Sun han hecho con la clonación del mono rhesus: reemplazar el núcleo de un óvulo, que contiene el ADN, por el de una célula somática adulta de otro individuo.

El mono ha sido bautizado con el nombre de Retro y ya ha superado los tres años y medio de vida. «Retro está creciendo y cada día es más fuerte. Vive en nuestro animalario con un amplio espacio y luz solar», ha asegurado Sun, uno de los líderes de la investigación y director de la instalación de primates no humanos del Centro de Excelencia en Ciencias del Cerebro y Tecnología de la Inteligencia en Shanghái.

El caso de la oveja Dolly

Para hablar de la primera clonación de un mamífero tenemos que remontarnos al 5 de julio de 1996, fecha en la que nació la conocida oveja Dolly. No obstante, no fue hasta 1997 cuando se conoció este logro desarrollado a partir de células adultas gracias a una técnica ideada por Ian Wilmut y sus compañeros del Instituto Roslin de Edimburgo.

Su clonación fue el punto de partida. Tras la oveja Dolly se llevaron a cabo multitud de intentos con otros mamíferos -como vacas, cerdos o perros, entre otros-.

Descartada la clonación humana

Tanto la clonación del macaco cangrejero -la que se llevó a cabo en 2018-, como la del rhesus, demuestran dos cosas, tal y como apunta un experto: es posible clonar primates y, no menos importante, es sumamente difícil tener éxito con estos experimentos, con eficiencias tan bajas, «nuevamente descartando la clonación de seres humanos».

Estos experimentos no habrían podido hacerse en Europa. La legislación sobre experimentación animal prohíbe el uso de primates no humanos a no ser que el estudio esté encaminado a investigar una enfermedad grave, mortal, que afecte a seres humanos o a la propia especie de primates, que no es el caso de este experimento.