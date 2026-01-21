La ciencia celebra un logro sin precedentes: observan por primera vez la unión simultánea de tres galaxias

Los astrónomos todavía se sorprenden por las imágenes que capturamos del universo, pero lo que acaban de capturar los ha dejado con la boca abierta. Se trata de tres galaxias en pleno proceso de fusión.

Un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters ha confirmado la existencia de un sistema único en el que tres galaxias se encuentran en pleno proceso de fusión mientras sus tres agujeros negros supermasivos centrales se alimentan de forma simultánea y emiten radiación en radio.

Se trata de J1218 1219+1035, y ha permitido analizar con un nivel de detalle impensable hace poco cómo evolucionan juntas las galaxias y los agujeros negros que albergan.

Los científicos consiguen capturan imágenes de tres galaxias fusionándose

El sistema J1218 1219+1035 está formado por tres galaxias unidas por la gravedad. Dos de ellas se encuentran separadas por unos 22.000 años luz, mientras que la tercera se sitúa a unos 97.000 años luz.

Las mediciones de velocidad prueban que todas se mueven de forma similar, lo que descarta una simple coincidencia visual y confirma que están interactuando físicamente.

Además, los astrónomos han identificado colas de marea compuestas por estrellas y gas que se extienden entre las galaxias. Estas estructuras son una señal inequívoca de fuertes interacciones gravitatorias y demuestran que el proceso de fusión está en marcha.

Las distancias observadas encajan con los modelos teóricos, en los que las galaxias se separan tras un primer encuentro cercano antes de volver a aproximarse y continuar su unión.

La prueba definitiva de que hay más de una galaxia fusionándose

La investigación comenzó con datos infrarrojos del telescopio WISE de la NASA, que permitieron detectar polvo caliente asociado a la actividad de agujeros negros.

A partir de ahí, las observaciones ópticas ofrecieron resultados poco concluyentes en una de las galaxias, ya que la intensa formación estelar puede confundirse con la señal de un núcleo activo.

La confirmación definitiva llegó gracias a observaciones en radio realizadas con el Very Large Array de Estados Unidos. En el centro de las tres galaxias aparecieron fuentes de radio compactas, una señal clara de actividad relacionada con agujeros negros supermasivos.

El análisis mostró radiación sincrotrón, producida por partículas aceleradas en campos magnéticos, un fenómeno típico de chorros y flujos energéticos cercanos a estos objetos extremos.

Este sistema destaca porque los tres agujeros negros emiten radio de forma simultánea, algo que solo se ha observado en contadas ocasiones en el universo cercano.

Cómo crecen las galaxias a lo largo del tiempo, según la ciencia

La astronomía moderna sostiene que las galaxias no evolucionan de manera aislada. Según el modelo jerárquico, las estructuras más pequeñas se forman primero y, con el paso de miles de millones de años, se van uniendo para dar lugar a sistemas cada vez más masivos.

En el centro de casi todas las grandes galaxias se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa puede ser millones o incluso miles de millones de veces superior a la del Sol.

Cuando varias galaxias interactúan, la gravedad y el movimiento del gas empujan grandes cantidades de material hacia los núcleos galácticos. Ese gas pierde energía, se precipita hacia el centro y alimenta al agujero negro.

Como resultado, se libera una enorme cantidad de energía y se activa el núcleo galáctico, un fenómeno que influye directamente en la formación de estrellas, el comportamiento del gas y la forma final de la galaxia.

Las simulaciones por ordenador ya predecían que, en entornos complejos, podían darse fusiones múltiples con varios núcleos activos al mismo tiempo. Sin embargo, captarlas en plena acción era algo extremadamente poco común.