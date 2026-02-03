China bate un nuevo récord y crea un imán superconductor 700.000 veces más fuerte que el campo magnético terrestre

El avance científico en China no frena y esta vez sacude por completo la física aplicada. La superpotencia asiática ha concretado un hito que, ahora, pone en duda las leyes de la naturaleza tal y como las conocemos.

Este logro, que surge de laboratorios de altísima especialización chinos, podría transformar sectores que van desde la medicina de precisión hasta el transporte de última generación.

China bate un nuevo récord con su imán superconductor

China ha desarrollado un imán superconductor capaz de generar una potencia exacta de 35.6 tesla, una cifra que sobrepasa cualquier marca anterior. Según detalla la agencia Xinhua, el equipo responsable pertenece a la Academia de Ciencias de China (CAS), cuyos investigadores han trabajado en la Instalación de Usuarios de Condiciones Extremas Sinérgicas.

La magnitud de este imán superconductor resulta difícil de entender, ya que se trata de una fuerza colosal 700.000 veces mayor que el campo magnético terrestre. Si lo comparamos con tecnología que tenemos a nuestro alcance, el campo magnético generado es entre 12 y 24 veces superior al de un sistema de resonancia magnética MRI hospitalario convencional.

El sistema de este superimán cuenta con una apertura útil de 35 milímetros y se diseñó para que equipos de investigación nacionales y extranjeros realicen estudios de frontera.

Esto es lo que vuelve increíble a este imán superconductor creado en China

La relevancia de este nuevo récord está en las propiedades intrínsecas del material. Los imanes superconductores de alta potencia logran una resistencia eléctrica nula, lo que se traduce en campos de una estabilidad y uniformidad extremas bajo temperaturas extremadamente frías.

Este superimán, creado entre el Instituto de Ingeniería Eléctrica y el Instituto de Física de la CAS, resuelve desafíos críticos en la fabricación y la medición precisa de superconductores de alta temperatura.

Basados en los informes técnicos de la Academia de Ciencias de China, la utilidad de este permite explorar fenómenos desconocidos en el mundo microscópico mediante la observación de oscilaciones cuánticas. Asimismo, este hallazgo acelera la innovación en el desarrollo de equipos médicos de alta gama y optimiza las infraestructuras científicas nacionales y los sistemas de transporte de energía.

La tecnología de este récord proporciona las condiciones extremas necesarias para descubrimientos en ciencias de la vida y ciencia de materiales.

Próximos pasos del descubrimiento chino

Al romper un récord con un campo magnético 700.000 veces más fuerte que el campo magnético terrestre, coloca a China en una posición de dominio en la fabricación de equipos de alta complejidad.

Al ser una potencia en la elaboración de tecnología, estos imanes poseen un valor de aplicación inmenso en instrumentos científicos avanzados. La eficiencia energética, al presentar un consumo muy bajo a pesar de su potencia descomunal, los ayudará a seguir progresando a pasos agigantados.

El éxito del proyecto dependió de la monitorización constante de la salud del sistema, un reto técnico que los científicos Li Gang, Liu Jianhua y Zhou Benzhe lideraron en Pekín con éxito.