Bombazo en las energías limpias: un investigador español crea un péndulo que genera energía de las corrientes marinas

La conversión de electricidad a partir del movimiento del agua ha estado históricamente ligada a grandes infraestructuras y sistemas mecánicos complejos. En el ámbito marino, las corrientes y mareas ofrecen un recurso energético constante, aunque su aprovechamiento presenta desafíos. Frente a esta situación, apareció el concepto de un péndulo que genera energía.

Esta distinguida propuesta se centra en transformar un fenómeno habitualmente problemático en una fuente aprovechable. El planteamiento se apoya en estudios experimentales realizados en España y abre una vía alternativa dentro del desarrollo de tecnologías de energía renovable marina.

Lo inventó un español: así es el péndulo que genera energía a partir de corrientes marinas

El sistema ha sido desarrollado por el investigador español Francisco Huera, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rovira i Virgili​ (URV). El estudio, publicado en la revista Journal of Fluids and Structures, describe un dispositivo experimental basado en un cilindro sumergido que oscila al interactuar con corrientes oceánicas.

El principio físico que sustenta a este péndulo que genera energía es conocido en ingeniería: cuando un flujo de agua rodea un cuerpo cilíndrico, se forman vórtices alternos que provocan vibraciones periódicas.

Este fenómeno, denominado vibraciones inducidas por flujo, ha sido tradicionalmente considerado un riesgo estructural en instalaciones offshore. En este caso, se convierte en el elemento central del sistema de generación eléctrica.

El dispositivo consiste en un tubo cilíndrico suspendido de un eje que oscila como un péndulo bajo la acción de la corriente. Esa oscilación mecánica se transmite a un sistema de conversión situado fuera del agua, donde se transforma en energía eléctrica mediante mecanismos convencionales de generación.

¿Cómo está construido este péndulo que genera energía?

Uno de los rasgos más relevantes de este péndulo es la minimización de los elementos que permanecen bajo el agua. En la propuesta de Huera, únicamente el cilindro está sumergido, mientras que el eje, la transmisión mecánica y el generador pueden instalarse en el exterior, incluso sobre plataformas flotantes.

Esta configuración tiene implicaciones directas en la operación del sistema. Al reducir la cantidad de componentes expuestos al medio marino, se limitan problemas habituales como la corrosión, la bioincrustación y el desgaste prematuro.

Además, las tareas de mantenimiento pueden realizarse fuera del entorno submarino, con menor complejidad técnica y menos periodos de inactividad.

Frente a las turbinas marinas tradicionales, que incorporan múltiples elementos móviles bajo el agua, el sistema oscilante apuesta por una estructura más sencilla. La ausencia de rotores y palas reduce los puntos críticos de fallo y simplifica el diseño global, sin renunciar a la conversión de energía a partir del movimiento del fluido.

Pruebas de laboratorio y eficiencia de este invento español

Los ensayos se llevaron a cabo en un canal hidráulico del laboratorio de interacción fluido-estructura de la universidad catalana. Durante las pruebas, el cilindro se expuso a corrientes controladas y se acopló un freno electromagnético al eje para medir la potencia mecánica extraída en función de las oscilaciones.

Los resultados mostraron coeficientes de potencia cercanos al 15%, una cifra coherente con otros sistemas basados en vibraciones inducidas por flujo.

Aunque esta eficiencia es inferior a la de las turbinas oceánicas bien diseñadas, que en condiciones reales suelen situarse entre el 25% y el 35%, el valor se obtiene con una arquitectura notablemente más simple.

Desde el punto de vista de la ingeniería, el rendimiento de este péndulo no se evalúa solo en términos de eficiencia máxima, sino en el equilibrio entre producción, fiabilidad y facilidad de operación. El estudio valida el comportamiento dinámico del sistema y cuantifica la energía disponible en condiciones controladas, sentando las bases para desarrollos posteriores.

¿Para qué podría usarse este péndulo?

El sistema está especialmente orientado a corrientes de origen mareomotriz, donde el movimiento del agua es predecible y sostenido. También presenta potencial para su adaptación a ríos con caudal suficiente, sin necesidad de presas ni desvíos, lo que reduce el impacto ambiental. Incluso se contempla la posibilidad de aplicar el mismo principio al aprovechamiento del viento.

La investigación actual se centra en el análisis teórico y experimental del péndulo y no incluye todavía un diseño comercial completo ni una evaluación económica detallada.

Los próximos pasos pasan por optimizar la extracción de energía, ajustando el par de frenado según la carga hidrodinámica, y estudiar la interacción entre múltiples dispositivos para aumentar la producción por unidad de superficie.

Más allá de su aplicación práctica, este péndulo que genera energía representa un cambio conceptual. Así, un fenómeno históricamente visto como un problema estructural se plantea ahora como un recurso energético.