Los científicos ponen el grito en el cielo: la Antártida ya ha perdido 12.800 kilómetros de hielo en los últimos años

La Antártida ya ha perdido 12.800 kilómetros de hielo en los últimos años, los científicos ponen el grito en el cielo.

En el continente que ya ha perdido 12.800 kilómetros, una cantidad de hielo que puede ir en aumento en los próximos años.

El grito en el cielo lo ponen los científicos

Los científicos ponen el grito en el cielo ante lo que está a punto de pasar.

Estamos viendo como el clima cambiará por momentos.

Nos enfrentamos a un cambio de tendencia.

Es hora de saber qué pasa en un lugar del planeta que tiene más importancia de la que nos imaginaríamos.

La Antártida ya ha perdido 12.800 kilómetros en los últimos años

En los últimos años la Antártida ya ha perdido 12.800 kilómetros de hielo, una cantidad de territorio enorme marcado por el cambio climático.

Tal y como explican los científicos en un reciente artículo de PNAS: «Tres décadas de interferometría de radar de apertura sintética satelital muestran que alrededor del 77 % de la línea de tierra de la Antártida se ha mantenido estable. El retiro de la línea de tierra se concentra en el noreste y suroeste de la península antártica, las tierras de Wilkes y George V de la Antártida Oriental, y los sectores del mar de Bellingshausen, el mar de Amundsen y la plataforma de hielo de Getz de la Antártida Occidental, donde el retiro oscila entre 10 y más de 40 km. El mayor retiro ocurre donde los canales profundos permiten el acceso a aguas profundas circumpolares cálidas y donde los lechos se profundizan hacia el interior, lo que indica una pérdida de masa sostenida de sectores vulnerables. El retiro más lento ocurre cuando el acceso al agua caliente es limitado y las camas se desenten hacia el interior. Estas observaciones de la zona de puesta a tierra a escala continental proporcionan un punto de referencia importante para evaluar y mejorar los modelos de capa de hielo de próxima generación».

Siguiendo con la misma explicación: «La Línea de Puesta a Tierra (GL), la transición del hielo que se ata en el continente y el hielo a flota en el océano, es un indicador sensible de la estabilidad de los glaciares y el equilibrio de masas. Usando interferometría de radar de apertura sintética diferencial de ERS-1/2, Sentinel-1, RADARSAT-1/2, RADARSAT Constellation Mission, ALOS PALSAR-2, COSMO-SkyMed y ICEYE, reunimos un registro a escala continental de la migración de la línea de tierra de 1992 a 2025. Más del 77 ± 10% de la longitud costera antártica, no detectamos ninguna migración de GL. El retiro se concentra en i) la Península Antártica de 2 a 18 km a lo largo de Larsen A-B y de 2 a 6 km a lo largo de partes de George VI; ii) Wilkes y George V aterrizanes-6 a 10 km en Denman, Totten, Moscow, Frost, Holmes, Mertz, Ninnis y Cook, y 26 km en Vanderford; y iii) Antártida Occidental-5 a 7 km en Ferrigno, Fox y Venable, con retiro extremo en los sectores de Amundsen y Getz (Pine Island 33 km, Thwaites 26 km, Haynes 20 km, Pope 23 km, Smith 42 km, Kohler 12 km, East Getz 9 km hacia 18 km, Hull 14 km y Land 5 km). La capa de hielo perdió 12.820 ± 1.873 km2 de hielo terrestre en 1996-2025, o 442 ± 64 km2/a, con un 62 % de la Antártida Occidental y un 28 % de la Antártida Oriental. Los grupos de retirada en áreas donde la batimetría canaliza el agua profunda circumpolar cálida hacia las zonas de tierra profunda donde los lechos son retrógrados, excepto en el noreste de la península antártica. Los resultados proporcionan un punto de referencia armonizado para los modelos de capas de hielo basados en la zona de puesta a tierra de hielo e identifican las puertas de entrada donde es probable que se acelere el retiro futuro».