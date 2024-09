Aviso urgente de los expertos: un volcán inactivo español amenaza con despertar

Un volcán inactivo español amenaza con despertar, obligando a los expertos a lanzar un aviso urgente a toda la población. España es una zona volcánica, nos guste o no, nos exponemos a una serie de eventos que pueden cambiarlo todo. Nos enfrentamos a algunos acontecimientos que son difíciles de predecir, pero acaban siendo una posibilidad que cada vez se hace más visible. Especialmente si tenemos en cuenta la actividad volcánica que en los últimos tiempos hemos experimentado.

Desde hace unos años, España ha visto como alguno de sus principales volcanes amenazaba con volver a activarse. La ciencia ha avanzado mucho, pero no es nada fácil conseguir que los volcanes sean fáciles de predecir. De hecho, no se sabe nada de ellos, solo se puede medir el presente y el pasado, el futuro parece totalmente incierto. Lo que se está viendo en estos últimos días es un cambio significativo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. De momento, los expertos han decidido lanzar una importante alerta ante un volcán inactivo que está dando señales de cambios, estas son las zonas de España que están en peligro.

Un volcán inactivo español amenaza con despertar

La dura amenaza de este volcán que parece que está despertando por momentos. España, y en especial, las Islas Canarias, son una zona volcánica que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. El hecho de que estas islas sean en su mayoría fruto de estos volcanes que en el pasado han hecho que esta zona sea inevitable puede cambiarlo todo.

Sin duda alguna estamos ante un elemento natural que, tal y como hemos visto en el pasado, puede provocar más de una afectación. El caso más reciente lo tenemos con el volcán de La Palma, que dejó la zona arrasada. Despertó de su inactividad y arrasó las casas y zonas de cultivo a su alrededor.

Este volcán español que está despertando puede causar una afectación similar o mayor a este elemento. La ciencia está pendiente de lo que puede pasar en esta zona del país, que es la que registra una mayor actividad. Nos guste o no, nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado.

Los expertos han tenido que lanzar una alerta que responde a una serie de movimientos que han visto llegar desde hace unos días y cuya afectación puede ser mucho mayor de lo esperado.

Este es el aviso urgente de los expertos

Tal y como advierten desde el Instituto Geológico Nacional, hay una zona de España que está en riesgo ante la actividad de un volcán que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. La falta de medios o de situaciones para predecir los efectos de este volcán puede ser el que marque una diferencia importante.

Nos explican estos expertos: «En el fondo oceánico entre Tenerife y Gran Canaria hay grandes extensiones de depósitos de “debris” movilizados que cubren parte del suelo oceánico. De los diversos deslizamientos prehistóricos descritos en la costa sur de la isla de Tenerife, destaca el de Güimar (2.600 km2) producido hace unos 800.000 años. La depresión que quedo en la ladera tiene una anchura de entre 9 y 12 km y grandes escarpes laterales (hasta 300 m de desnivel) y de cabecera, y dentro de ella se encuentran los depósitos deslizados que no llegaron al mar intercalado entre nuevas erupciones históricas y subhistóricas. Su cabecera coincide con la Cordillera Dorsal, principal zona de rift de la isla, con dirección NE, y alturas máximas de 1700-2200 m.

El abanico de “debris avalanche” del fondo oceánico en el litoral de Tenerife proviene de este deslizamiento y tiene un volumen de materiales >120 km3. Por su parte, la costa oeste de la isla de Gran Canaria también ha sufrido varios deslizamientos gravitacionales en los altos acantilados del edificio basáltico mioceno a ambos lados del barranco de la Aldea de san Nicolás. En el sector sur (Güi-Güi, y barrancos de Tasarte y Tasartico) grandes volúmenes de rocas principalmente basálticas se derrumbaron en el fondo del mar formando abanicos de “debris” que no parece que se solapan con el de Güimar. Por su parte, en el sector norte, los mayores acantilados de la isla, como el del Anden Verde y Risco de Faneque, también han sufrido deslizamientos mayores, dejando un gran abanico de “debris” que sí se solapa con el de Güimar. La falla de Enmedio es una zona con una sismicidad y una actividad volcánica permanente (aunque no actualmente) que no es algo episódico. Según todos los terremotos que han ocurrido en el sector de la falla son de origen tectónico. La longitud de la falla principal se estima en unos 35 km y se sitúa muy cerca del volcán de Enmedio. Los terremotos registrados suelen tener su hipocentro entre 25 y 35 km de profundidad, la mayoría, aunque se han registrado alguno a profundidades medias de hasta 70 km. El volcán de Enmedio es un volcán submarino que se encuentra a 25,47 km del faro de Abona (costa de Tenerife) y a 36,2 km de la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)».