Aviso urgente de la ciencia por lo que va a pasar con la Luna en España en octubre: «Hay que llevar…»

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la fase de luna llena está prevista a las 05:57 del 7 de octubre. Será así en la España peninsular y en Baleares, mientras que en el archipiélago canario será a las 04:57. La referencia internacional corresponde a las 03:47 en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Este horario procede de las efemérides astronómicas oficiales y ayuda identificar con precisión el instante en que la cara visible de la Luna se ilumina por completo. Aunque ese momento concreto es el de mayor plenitud, el satélite natural se mostrará prácticamente lleno durante toda la noche del 6 al 7 de octubre, lo que facilitará su observación desde cualquier punto de España, siempre que la meteorología acompañe».

Siguiendo con la misma explicación: «Este plenilunio recibe el nombre de «Luna de la Cosecha» por ser el más próximo al equinoccio de otoño, que en 2025 se produjo el 22 de septiembre. El término, de origen anglosajón, está ligado a las tradiciones agrícolas del hemisferio norte. Y es que la fuerte luz lunar en esta época permitía prolongar las tareas en el campo tras la puesta del sol. En años en los que la luna llena cae en septiembre, se denomina así a ese plenilunio. En cambio, cuando ocurre en octubre, como en este 2025, es ese mes el que recibe el apelativo. El fenómeno de la superluna, que tanta curiosidad, intriga e interés levanta no es algo demasiado «complejo» si nos referimos a fenómeno astronómico. Se produce cuando la luna llena coincide con su máxima cercanía a la Tierra. Durante el próximo 7 de octubre, el satélite se encontrará a una distancia ligeramente inferior a la media. Como consecuencia, esto provocará un incremento visual, tanto en su tamaño como en su brillo. Aunque la diferencia es sutil, se calcula que el diámetro aparente de la Luna puede ser hasta un 14 % mayor y su luminosidad alrededor de un 30 % superior respecto a una luna llena en el apogeo, su punto más lejano. Estas variaciones se aprecian sobre todo cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte, debido al conocido efecto de la «ilusión lunar», que lo hace parecer todavía más grande al compararse con edificios o elementos del paisaje».