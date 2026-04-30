Astronauta de Artemis II, Cristina Koch: «Cuando las personas viven en microgravedad, los órganos vestibulares no funcionan correctamente»

Cristina Koch ha hecho historia dos veces, convirtiéndose en la astronauta del Artemis II que ha vuelto a la Luna después de más de 50 años. No han bajado de la nave, pero han dado una vuelta por esta parte oscura que se ha convertido en la antesala de algo más. Han estado sólo 10 días, pero ya han empezado a notar los efectos de una gravedad que puede pasarles factura con el paso del tiempo.

Esta mujer ya ha estado antes en el espacio, de hecho, ha sido una de las más tiempo ha estado fuera del planeta, pero ha querido volver estos 10 días para demostrar que es capaz de todo. Se ha centrado en un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que el espacio cobra un importante protagonismo. Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar cuando las personas salen de su planeta, para poder empezar a planear un viaje espacial que puede convertirse en una realidad en breve. Las personas viven en microgravedad sufriendo una serie de daños en sus órganos.

Los órganos vestibulares no funcionan correctamente

La gravedad nos ayuda a tener un funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Tenemos esa consciencia espacial que puede acabar siendo lo que nos hará tener una clara representación de lo que podemos ir haciendo en este mundo. Es decir, correr, saltar o mantenernos siempre firmes, pero también dormir o acostarnos o los simples quehaceres del día a día.

Cuando los astronautas viajan al espacio, deben adaptarse correctamente a una serie de cambios que pueden llegar en breve y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica. Es hora de conocer en primera persona qué sufre un astronauta que el resto de las personas no han conseguido experimentar.

Aunque pueda parecer que se trate de algo temporal, la vuelta a la tierra puede estar marcada por unos cambios en el cuerpo que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical contra el que vamos a tener que luchar.

La salida de la Tierra no es nada fácil, los expertos advierten de lo que puede pasar a un cuerpo ante una gravedad que puede afectar, tal y como lo ha hecho a Cristina Koch.

Cristina Koch explica su experiencia después de la misión Artemis II

Las redes sociales de Cristina Koch nos explican los problemas de salud que ha tenido después de estar sólo 10 días en el espacio. Un tiempo que puede parecer corto, pero ya nos indican que hay una serie de elementos contra los que tendremos que enfrentarnos en estos días que tenemos por delante.

Tal y como se explica esta misión en el blog de la NASA: «El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis. En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo. Mediante el programa Artemis, la NASA enviará astronautas a explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, para el beneficio de todos».

Siguiendo con la misma explicación: «El perfil único de la misión Artemis II se basará en la prueba de vuelo sin tripulación de Artemis I, para demostrar una amplia gama de funciones y capacidades del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y de Orion que son necesarias en las misiones al espacio profundo. Esta misión demostrará que los sistemas de soporte vital críticos de Orion están listos para mantener a nuestros astronautas en futuras misiones de mayor duración y permitirá que la tripulación ponga en práctica operaciones esenciales para el éxito misiones futuras».

Ha llegado esta mujer donde ningún otro ser humano había llegado: «Durante el resto del viaje, los astronautas continuarán evaluando los sistemas de la nave espacial, incluyendo las demostraciones de las operaciones de salida y regreso a la Tierra, la práctica de procedimientos de emergencia y la puesta a prueba del refugio contra la radiación, entre otras actividades. La tripulación de Artemis II viajará cerca de 7.400 kilómetros (4.600 millas) más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400.000 kilómetros (cerca de 250.000 millas) en el fondo. Con un viaje de regreso de unos cuatro días, se espera que la misión dure cerca de 10 días. En lugar de requerir propulsión a su regreso, esta trayectoria de bajo consumo de combustible aprovecha el campo de gravedad Tierra-Luna, lo que garantiza que, después de su viaje alrededor del lado lejano de la Luna, Orion será atraído naturalmente por la gravedad de la Tierra para la parte de retorno libre de la misión».