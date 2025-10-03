Soy cocinero y ésta en la receta secreta para hacer el tradicional fricandó de ternera y setas: sale de rechupete

El fricandó de ternera es un plato tradicional que resalta por su sabor reconfortante y su versatilidad. Durante el otoño, cuando las setas están en plena temporada, este plato se convierte en una opción ideal para disfrutar de los sabores de la temporada. La combinación crea una armonía de sabores, donde la textura jugosa de la carne se fusiona con el aroma y sabor terroso de las setas.

Perfecto para los días más fríos, el fricandó es una receta reconfortante y llena de nutrientes, ideal para compartir en familia o con amigos. La carne de ternera, cortada en finas láminas, es el ingrediente principal, pero son las setas las que le dan ese toque especial. Setas como los boletus, níscalo, el champiñón o el rebozuelo, son perfectas para este plato, ya que aportan una gran intensidad de sabor y una textura carnosa que complementa la ternera. Además, se suelen utilizar cebolla, ajo, tomate, caldo de carne y vino blanco, ingredientes que dan profundidad al sabor. Existen varias versiones de este fricandó, y aunque todas siguen el mismo principio básico de guiso, algunas incorporan una base de sofrito más elaborada, mientras que otras optan por un toque de nata o un poco de vino para enriquecer el sabor. Las setas son, sin duda, las protagonistas, y pueden variar según la disponibilidad estacional, añadiendo diversidad a esta deliciosa receta.

Los ingredientes: la clave del fricandó de ternera con setas

Para preparar un buen fricandó de ternera y setas, es esencial contar con ingredientes de calidad. Los ingredientes más importantes y sabrosos de este plato incluyen:

Ternera

La carne de ternera es el ingrediente principal, y lo ideal es usar cortes como el morcillo o la falda, que se cocinan lentamente y se ablandan con el tiempo.

Setas

Son las protagonistas en esta receta. Las más comunes y sabrosas son los boletus, níscalos, rebozuelos y champiñones. Estas aportan un sabor profundo y una textura carnosa, que complementa perfectamente la ternera.

Vino tinto o blanco

Dependiendo de la variante, el vino ofrece acidez y ayuda a desglasar la sartén, realzando el sabor del guiso.

Caldo de carne

Aporta la base líquida que cocina la carne y las setas lentamente, haciéndolo más sabroso.

Otros ingredientes

Cebolla

Ajo

Tomate.

Aceite de oliva

Las recetas de fricandó de ternera más sabrosas

Fricandó tradicional de ternera y setas

Ingredientes: ternera, boletus, cebolla, ajo, tomate, vino blanco, caldo de carne, aceite de oliva.

Paso a paso: sofríe la cebolla y el ajo, añade el tomate, luego incorpora la ternera y dórala. Añade vino y deja reducir. Añade el caldo y las setas, y cocina a fuego lento durante 45 minutos.

Fricandó con nata

Ingredientes: ternera, níscalos, cebolla, ajo, vino blanco, nata, caldo de carne, aceite de oliva.

Paso a paso: sigue los pasos del fricandó tradicional, pero al final de la cocción, se le añade la nata y deja reducir hasta obtener una salsa cremosa.

Fricandó con salsa de vino tinto y setas

Ingredientes: ternera, setas variadas, cebolla, ajo, vino tinto, caldo de carne, aceite de oliva.

Paso a paso: después de dorar la carne, añade el vino tinto en lugar del vino blanco y deja que se evapore. Luego, el caldo y las setas, y cocina a fuego lento durante 1 hora.

Fricandó de ternera con setas y patatas

Ingredientes: ternera, setas (boletus o champiñones), cebolla, ajo, caldo de carne, patatas, vino blanco.

Paso a paso: cocina la carne como en la receta tradicional, pero se le pone patatas cortadas en rodajas finas. Cocina todo junto hasta que las patatas estén tiernas y la salsa espese.

Fricandó con setas y toque de Brandy

Ingredientes: ternera, boletus, cebolla, ajo, brandy, caldo de carne, aceite de oliva.

Paso a paso: incorpora el brandy al principio de la cocción junto con el sofrito, dejando que se evapore. Luego, añade las setas y el caldo, cocinando a fuego lento hasta que la carne esté tierna.

Fricandó de ternera con setas y romero

Ingredientes: ternera, setas variadas, cebolla, ajo, caldo de carne, vino blanco, romero fresco.

Paso a paso: añade ramas de romero al guiso mientras se cocina la carne y las setas, aportando un aroma a hierba que combina muy bien con el sabor terroso de las setas.

Consejos para que el fricandó con setas quede mejor