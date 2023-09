Gritos de «¡Fuera!» y «¡Botiflers!» contra ERC en la ofrenda a Rafael Casanova por la Diada

Abucheos y silbidos a la delegación de ERC que ha acudido este lunes a la habitual ofrenda al monumento de Rafael Casanova en Barcelona con motivo de la Diada. El grupo ha sido encabezado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que ha estado flanqueado por otros dirigentes de su formación. «¡Botiflers!» y «¡Fuera!» han sido los gritos que se han escuchado por parte de algunos asistentes. Otros han optado por dar unos tímidos aplausos a su llegada.

El himno de Cataluña, Els Segadors, se ha escuchado a todo volumen, por lo que los abucheos y silbidos han sido silenciados. Los dirigentes de ERC han coreado gritos de «¡Independencia!» tras entonar el himno.

Pere Aragonés ha estado flanqueado por dirigentes de Jovent Republicà, la formación juvenil vinculada a ERC, y otros rostros reconocidos de la formación separatista: la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta; las consejeras del Govern Meritxell Serret, Anna Simó y Ester Capella, y también el ex consejero de Territorio Juli Fernández. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha acudido a este acto al haber dado positivo por coronavirus, según ha relatado él mismo en redes sociales.

Malauradament, he donat positiu per Covid i per responsabilitat social no participaré en els actes previstos d’aquesta #Diada2023. Animo a tothom a mobilitzar-se als carrers en defensa de la independència i la llibertat del nostre país. Visca Catalunya lliure! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 11, 2023

Marta Vilalta, tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, ha instado al resto de partidos independentistas a «trabajar con la máxima complicidad, consenso y coordinación» para negociar la investidura en el Congreso. La mandataria de ERC ha destacado «el diálogo para conseguir la amnistía, la autodeterminación y mejoras en el día a día de los catalanes», como el traspaso del servicio de Rodalies de Cataluña.

«Esta Diada está marcada por la anormalidad, porque la situación de represión intensa sigue», ha apostillado Vilalta en declaraciones a los medios tras participar en la ofrenda a Casanova en Barcelona.

«No es el camino»

La ANC, la entidad que organiza la movilización separatista de la Diada, ha montado una campaña para este año con el objetivo de atacar a Junts y ERC de cara a unos hipotéticas negociaciones para la investidura en el Congreso. «Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino», afirma el vídeo difundido para la Diada independentista de 2023.

«Estos últimos años nos han intentado vencer y desmovilizar. Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino. No olvidemos nuestro objetivo: la independencia, que ya votamos el 1 de octubre. Hagámoslos saber que aquí no se ha acabado nada y que continuamos en las calles por nuestro futuro, por nuestros derechos, por los que han luchado toda la vida», apostilla el anuncio.