La ANC agita la Diada: «La amnistía permitirá al Parlament reactivar la declaración de independencia»

La amnistía envalentona al separatismo catalán en la recta final hacia la Diada, la fiesta de Cataluña que el independentismo monopoliza para su causa. La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, cree que el borrón y cuenta nueva que supondrá la ley para todos los condenados y encausados por el golpe del 1-O habilitará al Parlament a reactivar la Declaración Unilateral de Independencia (DIU). Esta declaración fue proclamada en 2017 por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y quedó en suspenso escasos segundos después. Al día siguiente, Puigdemont se fugó a Bélgica en el maletero de un coche para evitar la acción de la Justicia.

«Una amnistía, y me remito al Tribunal Constitucional, es porque ha habido un cambio. Y, por tanto, se entiende que se puede hacer. Quizás no debemos esperar que lo entiendan. Venimos al Parlamento, levantamos la DUI y, después, que nos digan que no se puede hacer», ha propuesto Feliu este viernes en una entrevista concedida a la Cadena SER.

La dirigente separatista considera que, en caso de que se materialice la amnistía a los condenados por el 1-O, el Estado ya no reconocería los delitos cometidos en aquella ocasión, por lo que abriría un nuevo desafío separatista. «Cogemos la amnistía, la llevamos al Parlament de Catalunya y levantamos la DUI…», le plantea el periodista Pablo Tallón, a lo que ella responde: «Tal cual».

«¿Y al día siguiente, qué?», le pregunta el periodista. «Levantamos la DUI. El día siguiente ya empezamos a funcionar por nosotros mismos. Que después nos digan que no se pueda hacer. ¿Cómo que no se puede hacer?, ¿no acabáis de decir que sí?, ¿no habéis dicho que ya no existe la penalización?», sostiene Dolors Feliu.

«Democrático»

Sobre una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña, la presidenta de la ANC asegura que no se podría llevar a cabo porque Cataluña ya no formaría parte de España. «España podría ser que no reconociera la DUI, pero el Parlament de Cataluña tiene mayoría de votos independentistas y, por tanto, sería absolutamente democrático», ha expuesto.

La presidenta de la organización que en su día fue el brazo civil de ERC y Junts para movilizar la calle y ahora les presiona para que no cedan al pacto con el Gobierno de coalición, sostiene que la aprobación de la ley de amnistía significaría que el Gobierno ha entendido que «esto se puede hacer» ya que «una amnistía no es un perdón, lo es un indulto».

Presión a Aragonés

Feliu cree que la asistencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestación que organiza la ANC con motivo de la Diada le permitirá «escuchar el clamor de la gente», que a su juicio «está enfadada con estas tácticas de no hacer la independencia, de ir tirando».

Aragonés volverá este año a la manifestación separatistas de la Diada tras no participar en la del año pasado. El presidente autonómico consideró que se trataba de una llamada contra los partidos políticos y el Gobierno que él dirige. Pero la realidad es que la ANC, entidad organizadora, quiere convertir la manifestación en una olla a presión contra Aragonés para que se aproveche de la hipotética Ley de Amnistía que Junts y ERC negocian con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.