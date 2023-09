La ANC monta una Diada contra ERC y Junts: «Pactar con quien nos reprime no es el camino»

La ANC calienta motores para tratar de sacar a las calles al separatismo en la próxima Diada del 11 de septiembre. La entidad secesionista ha montado una campaña para arremeter contra Junts y ERC de cara a unos hipotéticas negociaciones para la investidura en el Congreso. «Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino», afirma el vídeo difundido a través de las redes sociales.

El actor Lluís Marco es el que ha puesto la voz para este spot, cuyo lema es «Via Fora» (Todos a la calle). «Estos últimos años nos han intentado vencer y desmovilizar. Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino. No olvidemos nuestro objetivo: la independencia, que ya votamos el 1 de octubre. Hagámoslos saber que aquí no se ha acabado nada y que continuamos en las calles por nuestro futuro, por nuestros derechos, por los que han luchado toda la vida», afirma el anuncio.

El vídeo comienzan con imágenes de calles vacías para simbolizar el «intento» de desmovilizar al separatismo catalán y el impacto de la pandemia en la asistencia a las manifestaciones. Después, tras un toque de campana que alude al origen medieval del lema «Via Fora», los manifestantes llenan las calles vestidos con las camisetas de la Diada, amarilla y azul. Estos colores aluden a los de la bandera de la Unión Europea, según afirma la ANC en un comunicado.

La manifestación separatista por la Diada de este año se organizará en cuatro columnas que convergerán en la Plaza de España desde la Ciudad de la Justicia, la Escuela Proa, la Estación de Sants y el edificio de Hacienda.

La entidad secesionista considera que Junts y ERC no deberían pactar con los posibles candidatos a la Presidencia del Gobierno debido al «fracaso del diálogo» y les acusan de «inmovilismo».»Es necesario que la ciudadanía tome las riendas y vuelva a la confrontación y al embate», señala la ANC en un comunicado.

«Estado antidemocrático»

Los separatistas recuerdan que España preside el Consejo de la Unión Europea en este segundo semestre de 2023. «Es necesario aprovecharlo. Queremos dejar claro en Europa que aquí no ha terminado nada: queremos la independencia que ya votamos el Primero de Octubre. Así, denunciaremos a un Estado español antidemocrático en el momento en que ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de Europa», indican los independensitas.

«Reclamamos más responsabilidad política en la UE al tratar el conflicto catalán, dejando de lado el tratamiento de ‘asunto interno’ y pidiendo una postura clara para hacer frente a los problemas de represión política, judicial y lingüística que Cataluña sufre por parte del Estado español», apostilla la ANC. «También denunciamos el inmovilismo de los partidos independentistas. La mesa de diálogo no ha tenido ninguna utilidad y se requiere la acción inmediata. Exigimos el final del autonomismo y el inicio del embate definitivo hacia la independencia . Los dos años de negociación con España han fracasado, y ahora es el momento de pasar de las palabras vacías a la acción ya la confrontación», añade.