Junts no permitirá a Sánchez presidir el Consejo Europeo de octubre con su investidura resuelta

Las prisas de Pedro Sánchez para ser investido, tras el primer intento de Alberto Núñez Feijóo los días 26 y 27 de septiembre que apunta a fallido, no tienen nada que ver con la calma con la que Junts per Catalunya quiere negociar con el PSOE. Sánchez, según fuentes de su entorno, quiere ir a «una investidura exprés» en los diez días de margen entre la investidura de Feijóo y la celebración en Granada del Consejo Europeo extraordinario que presidirá él. Pero los de Carles Puigdemont no se lo permitirán.

Fuentes de los junteros, que este jueves celebrarán una reunión extraordinaria de su ejecutiva a puerta cerrada y sin móviles, para abordar las negociaciones tanto con Feijóo como con Sánchez, aseguran que «no tenemos prisa alguna». Y recuerdan al PSOE que «no queremos que nadie nos añada presión, porque no es nuestra forma de hacer las cosas». En Waterloo, donde Puigdemont aguarda la decisión final y, advierten que «hay tiempo hasta el 26 de noviembre» -fecha en la que se disolverán las Cortes de forma automática si antes no se inviste a un candidato. De hecho el lunes y el martes que viene ha citado a todos los dirigentes y parlamentarios de Junts en Bélgica para abordar las reuniones negociadoras.

La decisión de la Mesa del Congreso de dar luz verde a los grupos parlamentarios de ERC y de Junts -algo que todavía no está claro que vaya a ser así en el Senado por el rechazo de la mayoría del PP-, que se han registrado con diputados prestados por Sumar y el PSOE, al no cumplir los requisitos que establece el Reglamento, allana el camino para el apoyo de Junts. Por eso de los «hechos comprobables» que reclama Puigdemont. Como también lo fue el registro en el Consejo de Europa de la oficialidad de las lenguas cooficiales del Estado a nivel comunitario. Pero desde el entorno del ex president dicen que «seguimos muy lejos de dar votar a favor».

En Junts per Catalunya admiten que la «desconfianza» que existía con Pedro Sánchez «ya no es tanta» tras cumplir su palabra en la negociación de la Mesa. Pero trasladan que «seguimos sin darle carta blanca, son demasiados años de incumplimiento y de reírse de nosotros». En el partido de Carles Puigdemont explican, además, que «de aquí a que finalice el plazo para la repetición electoral tienen que pasar muchas cosas todavía». Algunas de las cuáles dependen directamente del PSOE de Sánchez y otras no -aunque puede presionar-.

Junts, Sánchez y la amnistía

Entre otras cosas que deben pasar, dicen, es que la Mesa del Congreso de los Diputados admita a trámite la proposición de ley de la amnistía que a priori Junts y ERC registrarán en las próximas semanas. Aunque no les vale únicamente con la admisión a trámite, algo que no ocurrió en 2021 por el rechazo del PP y del PSOE. Ahora los socialistas sí votarán a favor, pero los separatistas quieren algún gesto más. «En dos meses es posible, por la vía de urgencia, tener prácticamente aprobada la amnistía» explican. Y Sánchez ya les ha dicho que iba a optar por esta fórmula, de la vía de urgencia, para ahorrarse informes que podrían truncar sus planes.

Los dos partidos que idean conformar el Gobierno, tanto el PSOE como Sumar, ya se han hecho suya la ley amnistía. Pues hace unos días la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, defendió que es «absolutamente constitucional» y señaló que existen «multiplicidad de supuestos» para los posibles beneficiados, citando a las «personas que han puesto urnas» y a los agentes de autoridad procesados, como sería el caso de los policías que participaron en el dispositivo contra el referéndum independentista del 1-O.

«Hay multiplicidad de supuestos, hay personas que han puesto urnas; hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos. En definitiva, esta es la complejidad que tiene esta norma, pero sostengo, como muchos otros juristas en derecho, que es absolutamente constitucional», relató Yolanda Díaz en una entrevista en La 1 de RTVE.