Aunque el Govern de Pere Aragonés tendrá Presupuestos muy pronto, eso no aleja la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña para finales del 2022 o mediados del 2023. Dependerá mucho de lo que haga JxCAT, el partido de Carles Puigdemont, que sopesa en el medio plazo salir del gobierno y dejar sola a ERC. Eso conduciría a unas elecciones anticipadas para las que JxCAT ya busca candidato. El ex directivo de La Caixa, Jaume Giró, actual consejero de Economía, es el preferido de Puigdemont. De hecho el ex presidente ya ha transmitido a los suyos que quiere que sea él.

En el entorno de Junts consideran que Giró “ha crecido mucho políticamente durante el debate de presupuestos”. El responsable de Economía, que antes de su nombramiento no había ocupado ningún cargo de alto nivel en la política, ha logrado imponer sus tesis a los Comuns, que acabarán apoyando sus cuentas. Eso es muy celebrado en el seno de su formación, pese a que no les gusta que Aragonés se haya aliado con los comunistas. De hecho el perfil de Giró como candidato persigue recuperar al votante de centroderecha convergente de toda la vida, aunque sea ahora bajo el paraguas de un partido que nunca se ha sabido definir ideológicamente.

Diálogo con Moncloa

Jaume Giró también es, a día de hoy, el principal puente de diálogo de Junts con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su experiencia al frente de La Caixa lo ha convertido en un actor confiable para Moncloa. El consejero mantiene una relación muy intensa con la ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero, y con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Además de hablar a menudo, volvió la Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras mucho tiempo sin acudir. En el PSOE confían en él para un acercamiento con Puigdemont, de cara a rehabilitarlo como actor político para solucionar la crisis con Cataluña.

Pero aunque Giró haya optado por esa vía de diálogo con el Gobierno, en la política que no se ve, desde su llegada al Govern ha radicalizado su discurso ideológico de cara a la galería. Tal es así que este lunes rechazó acudir a la cena organizada por Foment del Treball, en la que se premió a su ex jefe Isidro Fainé, sólo por que la presidía el Rey Felipe Vl. En su etapa como directivo de La Caixa había coincidido en multitud de actos y foros con el monarca, con el que siempre había transmitido buena relación.

Ni Borràs ni Puigneró

Puigdemont prepara a Jaume Giró como presidenciable porque tiene claro que ni Laura Borràs ni Jordi Puigneró dan el perfil. Tal como avanzó OKDIARIO Borràs ya no entraba en los planes del expresidente en caso de una repetición electoral, cuando los días avanzaban y los separatistas no se ponían de acuerdo para investir a Pere Aragonés. Su situación procesal, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por varios delitos de corrupción, la inhabilitan para competir por la presidencia. Puigneró por su parte, que ocupó la vicepresidencia al descartar precisamente la entrada de la candidata Borràs en el Govern, no reúne los requisitos para encabezar la lista.