Cuando Carles Puigdemont eligió al ex directivo de La Caixa Jaume Giró como conseller de Economía, ante la sorpresa de muchos, lo hacía consciente de que su figura era respetada en las altas esferas políticas y empresariales de Madrid. Y le está funcionando. Tal es así que Giró ha conseguido desbloquear las relaciones entre JxCAT y Moncloa. El conseller catalán y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, han intensificado sus contactos en las últimas semanas. La ministra también mantiene hilo directo con el ex jefe de gabinete de Puigdemont, ahora diputado y hombre fuerte de Junts, Josep Rius. Todo con un objetivo claro: rehabilitar políticamente al ex presidente.

En el entorno de Pedro Sánchez trabajan en un acercamiento discreto con Puigdemont. De momento nadie se atreve a hablar de contacto fluido y, mucho menos, de facilitar su retorno a España sin responder ante los tribunales. Pero en Moncloa y en Ferraz sí quieren que el ex presidente de la Generalitat «forme parte de la solución» a la tensión política que todavía se vive en esta comunidad autónoma. Algo así como lo que en su día hicieron con ERC y Oriol Junqueras. Pero pese a esa voluntad por ahora tampoco se plantean recuperar la reforma del código penal que elimine el delito de sedición que facilitaría su vuelta.

En los socialistas se sigue pensando que un indulto anticipado, como el que recibieron todos los condenados, es la mejor solución para dar respuesta a la situación procesal y personal de Carles Puigdemont. Lo que permitiría su retorno sin mochila judicial. Pero él se niega a ser indultado y sigue fiando a los tribunales europeos su futuro judicial. De momento tiene dos euroórdenes por resolver en Bélgica e Italia, a la espera de que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Garantías de la Unión Europea se pronuncien sobre si goza o no de inmunidad como eurodiputado.

Giró y Montero deshielan la relación

La interlocución entre Jaume Giró y María Jesús Montero, conseller de Economía y ministra de Hacienda, se resume, principalmente, en tratar de solucionar el «déficit histórico» que los separatistas denuncian sistemáticamente con el ingreso a cuenta o el anuncio de nuevas inversiones, sobre todo en el ámbito ferroviario. Y el deshielo parece funcionar. Jaume Giró es a día de hoy el primer puente de los junteros con el PSOE. Y es que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, también de JXCat, defiende una posición más de confrontación.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no descartan en la votación final acabar apoyando los Presupuestos que por el momento han enmendado en su totalidad. Los junteros son conscientes de la relación que mantienen sus socios de ERC con la coalición progresista y no les quieren dejar todo el protagonismo de posibles contrapartidas que puedan conseguir. De ahí que no sólo descuelguen el teléfono para hablar con Madrid, sino que se hayan puesto «a su completa disposición para negociar», según fuentes cercanas a la ministra de Hacienda.