El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su formación denunciará a la Generalitat de Cataluña por crear un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a los líderes separatistas. El PP denunciará al Ejecutivo catalán por malversación y prevaricación y solicitará también la inhabilitación de los dirigentes que aprueben ese fondo.

Para Casado, este fondo es una «inadmisible malversación» y un «fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado». Así se ha mostrado el líder del PP después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya anunciado que la Generalitat ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y ex cargos del Ejecutivo catalán.

«Exigimos a Sánchez que evite esta inadmisible malversación que es un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado», ha señalado Pablo Casado en las redes sociales.

Exigimos a Sánchez que evite esta inadmisible malversación que es un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado. Su mesa con independentistas no permite la prevaricación. Recurriremos solicitando la inhabilitación de los que lo aprueben. pic.twitter.com/yjdzsqa1fE — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 6, 2021

En este sentido, ha avisado al Gobierno de Pedro Sánchez que «su mesa con independentistas no permite la prevaricación» y le ha emplazado a aclarar «inmediatamente si va a permitir esto» que, a su juicio, «es una malversación de otra malversación que ya se hizo». Además, ha indicado que se trata de una «prevaricación» porque «hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas».

«Un fondo de reptiles»

Para Casado, este fondo que pretende crear la Generalitat es «un fondo de reptiles de 10 millones de euros para que aquellos que dieron un golpe al Estado con el dinero de los españoles, encima no tengan que pagar lo que el Tribunal de Cuentas ha estimado que tienen que devolver».

El presidente del PP ha destacado que Pedro Sánchez «ya ha indultado penalmente a los nueve políticos que dieron un golpe a la legalidad» y ha añadido que «ahora también pretenden que todos los españoles pague el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir», algo que ha calificado de «absolutamente intolerable».

«Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque sigue incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales», ha apuntado. «Recurriremos esta decisión y denunciaremos por malversación y prevaricación a la Generalitat esperando que una vez más sean inhabilitados por las graves irregularidades que están cometiendo, en esta ocasión con la complicidad de Sánchez», ha avanzado.